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Вячеслав Володин вновь подверг критике концессию по Климовскому мосту

МОСКВА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин повторно подверг критике концессионное соглашение о строительстве моста через Волгу в Самарской области. Видео с заседания Госдумы выложил в своем телеграм-канале депутат Михаил Матвеев.

Фото: http://duma.gov.ru/

"Проведя анализ вместе с министерством финансов, мы увидели, что школы, которые строятся в рамках концессионных соглашений, дороже в два-три раза, чем школы, которые строятся по программам. Если говорить о транспортных развязках или мостовых сооружениях, мы с вами недавно были в Самаре, видели, к чему это привело. Сейчас уже новому губернатору, региону надо будет рассчитываться за эту концессию по строительству мостового перехода, 94 млрд руб. еще. В Тамбовской области построили школу дороже в два с половиной раза, чем аналогичные школы. Где губернаторы этих регионов? И тамбовский ушел, и самарский ушел", — сообщил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы РФ также отметил, что в регионах тратят миллиарды рублей на поддержку спортивных команд, при этом не решают элементарные задачи по обеспечению жильем детей-сирот и обманутых дольщиков, а также обновлению общественного транспорта.

Напомним, в октябре спикер Госдумы уже обращал внимание депутатов на ситуацию с Климовским мостом. Он указывал, что объект потребовал больших затрат, а бюджет теперь должен концессионеру 94 млрд руб., потому что вместо расчетного трафика в 36 тыс. автомобилей в сутки по мосту (ранее сообщалось о заложенном в финансовую модель трафике в 14,5 тыс. машин в сутки. - Прим. Волга Ньюс) проезжает лишь 15 тыс. автомобилей.

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