В Сызрани мужчину будут судить за растрату 25 т щебня

Сызранский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу местного жителя, которому вменяют растрату чужого имущества.

По версии следствия, в августе 2025 г. мастер бетоносмесительного участка филиала АО "РЖДстрой" похитил 25 т щебня, переданного ему для производства. Позже украденный щебень мужчина продал третьему лицу. Ущерб составил около 32 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Сызранский городской суд.