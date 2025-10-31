В Самаре будут судить очередного фальшивого инвалида

В Октябрьский районный суд Самары отправилось уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2014 г. местный житель где-то приобрел поддельные медицинские документы, на основании которых оформил инвалидность II группы. Затем мужчине назначили соответствующую пенсию. Так, с 2014 по 2025 г. он незаконно получил более 1,28 млн рублей.