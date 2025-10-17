Самарец отдал телефонным мошенникам 1,5 млн рублей

В Самарской области 62-летний местный житель жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине звонил неизвестный и представился правоохранителем. Он убедил потерпевшего, что ему нужно проверить деньги на подлинность, задекларировать доходы, чтобы не допустить финансирования ВСУ, а также что для сохранности средств необходимо срочно перевести их на "безопасный счет".

Местный житель так и сделал и перевел злоумышленникам более 1,55 млн рублей. После этого "правоохранитель" перестал выходить на связь.