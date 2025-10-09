Поверив мошенникам, самарец лишился 3 млн рублей

В Самаре 59-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный под видом полицейского и сообщил, что якобы службой безопасности одного из банков зафиксирована попытка хищения денег с его банковского счета.

Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на "безопасный" счет.

Потерпевший поверил аферисту и перевел на указанный им счет более 2,8 млн рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.