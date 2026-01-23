Житель Самарской области похитил телефон у несостоявшейся возлюбленной

В полицию Приволжского района обратилась местная 34-летняя жительница. Она сообщила, что знакомый похитил ее мобильник 13 200 рублей, в чехле которого находились 2 тысячи рублей.

Женщина рассказала, что когда возвращалась вечером домой с работы, то услышала шаги, обернулась и увидела молодого человека, ухаживания которого ранее отвергла. Он устроил словесную перепалку, во время которой подобрал упавший у дамы телефон и, несмотря на ее попытки забрать свое имущество, скрылся.

Правоохранители задержали 35-летнего местного жителя на одной из улиц районного центра и возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Безработный, ранее судимый за хранение наркотиков мужчина пояснил, что хотел выяснить отношения, но, разозлившись на женщину, забрал телефон.

Вернувшись домой, испугался ответственности за хищение чужого имущества и выкинул его вместе с чехлом, банковской картой и деньгами в кусты. Сотрудники полиции изъяли похищенное в указанном им месте и вернули законной владелице.

В ближайшее время дебошира ожидает суд.