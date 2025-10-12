"Сотрудник правоохранительных органов" украл у самарца 1,6 млн рублей

В Самаре 55-летний местный житель стал жертвой мошеннической схемы с использованием сотовой связи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что злоумышленники собираются использовать хранящиеся в банке сбережения самарца для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и, чтобы не стать соучастником преступления, необходимо перечислить эти деньги на другой расчетный счет, после чего их вернут.

Потерпевший поверил звонившему и перевел на указанные им счета порядка 1,6 млн руб., но деньги обратно так и не получил, после чего он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.