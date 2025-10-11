Тольяттинские полицейские отыскали квартирного вора по видео с камеры домофона

В Тольятти сотрудник полиции задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении квартирной кражи, сообщает ГУ МВД по самарской области.

В конце сентября текущего года в дежурную часть обратилась женщина, заявившая о хищении из ее квартиры 28 тыс. руб., документов и имущества, среди которого были часы, одежда, обувь, стоимостью порядка 100 тыс. рублей.

Правоохранители осмотрели место происшествия, установили и опросили соседей пострадавшей. Также оперативники изучили видео с камеры домофона, которая установлена в подъезде многоэтажного дома.

По версии полицейских, злоумышленник проник в квартиру через незапертую дверь, когда заявительница вышла. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже.

Оперативники, располагая данными о местах возможного нахождения безработного, ранее судимого за имущественные преступления мужчины, разыскали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что зашел в подъезд погреться, увидел незапертую дверь в квартиру, обнаружив отсутствие хозяев, совершил хищение имущества. По словам задержанного, похищенные деньги он потратил на собственные нужды, документы выкинул, а имущество реализовал.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". В настоящее время судом по ходатайству органа следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества.