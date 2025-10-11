16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинские полицейские отыскали квартирного вора по видео с камеры домофона В связи с избиением детей в Чапаевске возбудили второе уголовное дело В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей Сызранец хотел заработать, а в итоге потерял 3 млн рублей Многодетную мать из Самарской области подозревают в избиении детей

Преступления Происшествия

Тольяттинские полицейские отыскали квартирного вора по видео с камеры домофона

ТОЛЬЯТТИ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти сотрудник полиции задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении квартирной кражи, сообщает ГУ МВД по самарской области.

В конце сентября текущего года в дежурную часть обратилась женщина, заявившая о хищении из ее квартиры 28 тыс. руб., документов и имущества, среди которого были часы, одежда, обувь, стоимостью порядка 100 тыс. рублей.

Правоохранители осмотрели место происшествия, установили и опросили соседей пострадавшей. Также оперативники изучили видео с камеры домофона, которая установлена в подъезде многоэтажного дома.

По версии полицейских, злоумышленник проник в квартиру через незапертую дверь, когда заявительница вышла. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже.

Оперативники, располагая данными о местах возможного нахождения безработного, ранее судимого за имущественные преступления мужчины, разыскали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что зашел в подъезд погреться, увидел незапертую дверь в квартиру, обнаружив отсутствие хозяев, совершил хищение имущества. По словам задержанного, похищенные деньги он потратил на собственные нужды, документы выкинул, а имущество реализовал.  

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". В настоящее время судом по ходатайству органа следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2