Тольяттинские полицейские отыскали квартирного вора по видео с камеры домофона

В Тольятти сотрудник полиции задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении квартирной кражи, сообщает ГУ МВД по самарской области.
В конце сентября текущего года в дежурную часть обратилась женщина, заявившая о хищении из ее квартиры 28 тыс. руб., документов и имущества, среди которого были часы, одежда, обувь, стоимостью порядка 100 тыс. рублей.
Правоохранители осмотрели место происшествия, установили и опросили соседей пострадавшей. Также оперативники изучили видео с камеры домофона, которая установлена в подъезде многоэтажного дома.
По версии полицейских, злоумышленник проник в квартиру через незапертую дверь, когда заявительница вышла. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже.
Оперативники, располагая данными о местах возможного нахождения безработного, ранее судимого за имущественные преступления мужчины, разыскали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что зашел в подъезд погреться, увидел незапертую дверь в квартиру, обнаружив отсутствие хозяев, совершил хищение имущества. По словам задержанного, похищенные деньги он потратил на собственные нужды, документы выкинул, а имущество реализовал.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". В настоящее время судом по ходатайству органа следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли