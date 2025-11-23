Подозрительного самарца поймали около АЗС с наркотиками

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 47-летнего жителя областного центра, задержанного с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 2025 г. правоохранители проверяли информацию о местных жителях, которые могут употреблять наркотики. Возле АЗС на трассе они заметили подозрительного мужчину. У него изъяли пакетик с метадоном. В итоге неоднократно судимый самарец рассказал, что приобрел наркотик для себя, а также указал место "закладки" и показал переписку в телефоне с анонимным продавцом.