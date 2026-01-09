В Самаре напали на приехавшего на вызов медика

Полиция проводит проверку из-за происшествия в новогоднюю ночь. Известно, что медработник скорой помощи прибыла на вызов, но ее избили.
По предварительным данным, двое сотрудников скорой прибыли на вызов в квартиру. Но на месте осталась только одна сотрудница скорой, поскольку второму медработнику и водителю пришлось поехать на вызов рядом — сообщалось о ножевом ранении. В итоге оставшуюся по первому адресу молодую сотрудницу скорой избили.
"Поступило обращение от 37-летней жительницы Самары. В настоящее время сотрудниками отдела полиции по Промышленному району Управления МВД по Самаре по ее заявлению проводится проверка", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Происшествие прокомментировал популярный блогер Серж Морж, к которому изначально обратились с рассказом о происшествии.
"Когда примут закон, чтобы у нас тем, кто выезжает по вызову скорой, были выданы какие-то средства индивидуальной защиты? Либо баллончики, либо электрошокеры… Либо надо принять жестче закон, что за нападение на медицинских работников наказание должно быть такое же, как за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Люди спасают жизни, а еще подвергаются насилию", — рассуждает Серж Морж.
