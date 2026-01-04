Житель Самарской области подарил жене украденный телефон

В Клявлинском районе Самарской области отправилось в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратился мужчина, потерявший телефон стоимостью 17,5 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что в мобильник вставили другую сим‑карту и им пользуются. Владельца абонентского номера отыскали.

Как выяснилось, обвиняемый нашел телефон на улице и забрал себе. В Самаре он в сервисе разблокировал гаджет, поменял чехол и вставил новую сим-карту и подарил мобильный жене.