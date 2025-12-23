Пожилой самарец под влиянием мошенников лишился более 300 тыс. рублей

В полицию Самары обратился 70-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить деньги на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ. Для сохранности средств необходимо было срочно передать их курьеру.

Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и хранившееся дома 335 тыс. рублей передал наличными неизвестному у подъезда. Незнакомец перестал выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.