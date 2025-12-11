Подозреваемый в принадлежности к "Сиротинским" Александр Махно не смог обжаловать арест

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на арест Александра Махно. Меру пресечения ему служители Фемиды оставили в силе.

Согласно картотеке суда, Махно вменили ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в банде"). Банду, в которой он, по версии следствия, состоял, ассоциируют с ОПГ "Сиротинские". Сообщалось, что "Сиротинская" группировка образовалась в Тольятти в 1990-е. В СМИ ее даже считали зачинщиком "Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти". "Сиротинским" же СМИ приписывали перестрелку с "Шейкинской" группировкой в 1993 г. у гостиницы "Жигули". В последние годы предполагаемый лидер Игорь Сиротенко казался бизнесменом. По данным Seldon.Basis, человек с такими ФИО был совладельцем ООО "Новая крепость" (вместе с Виталием Витальевичем Махно) — причем по 25.03.2025, а также "ТКЗ Авто", "Сателлит", "Сотем", а ранее — "Спецстрой".

На текущий момент Игорь Сиротенко (известный в криминальном мире как "Сирота") объявлен в розыск и заочно арестован. Один из адвокатов Сиротенко Алексей Митусов недавно подал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям кодекса РСФСР — 77-й и 102-й. Речь в них идет о перестрелке на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытались эти обвинения с Сиротенко снять. Не потому, что "не виноват", а потому, что якобы по статье за бандитизм уже вышли сроки привлечения к ответственности, а убийство хотя и наказывалось пожизненным лишением свободы или смертной казнью, но якобы "при таких исключительных обстоятельствах нет правовой определенности" и "создает угрозу незаконного уголовного преследования Сиротенко".

Также "Сиротинских" подозревают в покушении на журналиста Эрнеста Старателева. На последнего напали в подъезде его дома. Как рассказывал после нападения Старателев, два молодых человека били его ножом или заточкой. "В какой-то момент один из нападавших сказал другому: "Давай заканчивай, надо уходить", — вспоминал Эрнест Старателев. Согласно публикациям СМИ того времени, некоторые политики (например, на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн) высказали предположение, что нападение может иметь политическую подоплеку — в программе "Кстати", которую вел журналист, присутствовала критика известных людей.

23 июля 2025 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные — Курдин О. В., Махно А. В., Алексеев П. В., Андриянов О. Е., Морозов Е. В., Чигирев А. В., Чичканов В. С.