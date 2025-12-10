Напуганный самарец отдал 2 млн рублей мошенникам

В Самаре 53-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, передает ГУ МВД по Самарской области.

Самарцу позвонил неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность.

Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых, все деньги надо перевести на указанный ими счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошенникам, перевел на указанный счет порядка 2 млн рублей, после чего аферист перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.