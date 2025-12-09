В Сызрани преступник разворовал автосервис и сдал в металлолом

В Сызрани сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже имущества из автосервиса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре текущего года в отдел полиции по Юго-Западному району МУ МВД России "Сызранское" обратилась за помощью местная жительница, которая сообщила о краже оборудования, стоимостью более 245 тыс. руб., из ее временно не работающего сервисного центра по ремонту автомобилей.

Сотрудники территориального отдела внутренних дел осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев. Полицейские установили, что подъемный механизм для автомобилей, электроинструмент, сварочный аппарат и другое оборудование злоумышленник похитил, взломав дверь помещения.

Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного отдела полиции проверили пункты приема металлов и лиц, ранее судимых за имущественные преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным поступила информация, что к совершению хищения возможно причастен ранее не судимый 40-летний житель Сызрани. Полицейские установили места его возможного нахождения, задержали и доставили мужчину в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что планировал частично использовать оборудование в личных целях, а часть — сдать в пункт приема металла, но не успел, так как его задержали оперативники. В дальнейшем, в присутствии понятых он добровольно выдал похищенное имущество сотрудникам полиции, которое в ближайшее время будет возвращено законной владелице.

Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного п.б, в ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба), возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.