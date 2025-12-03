Липовый правоохранитель выманил у 92-летней жительницы Самарской области 180 тыс. рублей

В Самарской области 92-летняя женщина стала жертвой мошенника, выдавшего себя за полицейского. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К пенсионерке пришел незнакомец, представился правоохранителем и заявил, что ее дочь попала в ДТП и нужно срочно передать деньги. Пострадавшая поверила и отдала хранившиеся дома 180 тыс. рублей.

После этого мужчина ушел и перестал выходить на связь.