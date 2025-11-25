Автохама из Тольятти будут судить за хулиганство и мошенничество

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в хулиганстве и мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 26 мая 2025 г. во время дорожного конфликта мужчина вел себя агрессивно, угрожал оппоненту и повредил его автомобиль. Видео конфликта попало в Интернет: "мужчина кавказской внешности на BMW материт своего оппонента, сидящего в другом автомобиле, и просит его выйти, а затем кидает в лобовое стекло пластиковую бутылку с водой. Водитель иномарки ущемился тем, что ему не уступили дорогу, как следует из описания к видео".

В связи с этим инцидентом возбудили уголовное дело. Во время расследования всплыл еще один эпизод. По версии следствия, 29 августа 2024 г. тольяттинец обманом похитил автомобиль стоимостью более 5 млн рублей. Он подписал договор купли-продажи, но деньги за машину так и не заплатил.