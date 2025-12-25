Бухгалтера из Самарской области подозревают в незаконном получении 8 млн рублей

В Богатовском районе Самарской области бухгалтера учебного учреждения заподозрили в крупном мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2023 по 2025 г. женщина вносила в документы ложные сведения и тем самым завышала себе зарплату. В итоге она незаконно получила более 8 млн рублей.