Преступления Происшествия

В Самарской области бизнесмена заподозрили в неуплате налогов на 7 млрд рублей

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой). Информация о предполагаемом правонарушении в следственные органы поступила из налоговой службы.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

По версии следствия, предприниматель предоставил в налоговую ложные сведения о реализованной никотиносодержащей продукции. Таким образом в период с 2021 по 2024 год он уклонился от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей.

"Кроме того, фигурант легализовал денежные средства, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, путем приобретения недвижимого и иного имущества на общую сумму более 22 миллионов рублей. Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным взаимоотношениям", — считают в СУ СКР по Самарской области.

Подозреваемого уже заключили под стражу на время расследования. Оперативное сопровождение сейчас осуществляют сотрудники УФСБ и регуправления МВД. 

По информации Волга Ньюс, речь идет про директора ООО "Бруско Фактори" Александра Веняминова. Он является единственным владельцем компании. Ее юридический адрес — Самара, ул. Металлистов, 30. Уставной капитал — 10 тыс. рублей. Чистая прибыль (согласно ИАС Seldon.Basis) за 2024 год — 199,64 млн рублей. 
 

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

