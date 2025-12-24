В Самарской области бизнесмена заподозрили в неуплате налогов на 7 млрд рублей

В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой). Информация о предполагаемом правонарушении в следственные органы поступила из налоговой службы.

По версии следствия, предприниматель предоставил в налоговую ложные сведения о реализованной никотиносодержащей продукции. Таким образом в период с 2021 по 2024 год он уклонился от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей.

"Кроме того, фигурант легализовал денежные средства, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, путем приобретения недвижимого и иного имущества на общую сумму более 22 миллионов рублей. Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным взаимоотношениям", — считают в СУ СКР по Самарской области.

Подозреваемого уже заключили под стражу на время расследования. Оперативное сопровождение сейчас осуществляют сотрудники УФСБ и регуправления МВД.

По информации Волга Ньюс, речь идет про директора ООО "Бруско Фактори" Александра Веняминова. Он является единственным владельцем компании. Ее юридический адрес — Самара, ул. Металлистов, 30. Уставной капитал — 10 тыс. рублей. Чистая прибыль (согласно ИАС Seldon.Basis) за 2024 год — 199,64 млн рублей.

