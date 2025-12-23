Полиция начала проверку из-за нападения на курьера в Самаре

В Самаре полиция начала проверку из-за конфликта, в котором пострадал 21-летний курьер. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором двое молодых людей нападают на курьера и брызгают ему в глаза из перцового баллончика. По словам самого курьера, мужчины догнали его за то, что он сказал: "зачем вы бибикаете".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112.