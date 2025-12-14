Тольяттинка стала фигурантом уголовного дела из-за прописанных в своей квартире мигрантов

В Тольятти 42-летняя женщина незаконно поставила на миграционный учет 11 иностранных граждан в принадлежащей ей квартире многоэтажного дома. Предоставлять им жилое помещение для фактического проживания она не собиралась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейскими проведен осмотр помещения, опрошены жители дома и сотрудники управляющей организаций, изъяты документы. Квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей. Злоумышленница признала вину и пояснила, что за свои "услуги" получила вознаграждение в размере свыше трех тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).