Желавший купить автомобиль тольяттинец отдал 5 млн руб. мошенникам

В Тольятти в отдел полиции по Автозаводскому району обратился 45-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что на кануне ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из автосалонов города с предложением покупки новой машины. В ходе беседы лже-торговец убедил его в том, что подобное предложение действует только один день и упустить такой шанс нельзя. Поддавшись манипуляции со стороны злоумышленника, мужчина перевел более 5 млн руб. на присланный в мессенджер счет и ждал, когда ему пришлют чек по покупке авто, однако этого не произошло.

Тольяттинец решил позвонить в салон, откуда якобы был куплен автомобиль, но ни о какой сделке в этот день менеджеры автосалона не знали и заверили собеседника в том, что его обманули мошенники.

Обманутый житель Тольятти незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.