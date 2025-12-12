В Тольятти обновили въездную стелу города

В Тольятти обновлена въездная стела со стороны Жигулевска. Об этом в своем Телеграм-канале написал мэр города Илья Сухих.

"Привели в порядок стелу "Тольятти" на трассе М-5 со стороны Жигулевска. Обновили не только буквы, но и главный символ трудовой доблести города — Орден Трудового Красного Знамени, которым Тольятти был награжден в 1987 г.", — говорится в сообщении.

Также выполнен монтаж подсветки памятника Василию Татищеву. Сейчас она работает в тестовом режиме. "Впереди — финальная настройка и корректировка, чтобы все было сделано достойно.

Отдельная благодарность волжскому светотехническому заводу "Луч" за проделанную работу: предоставленные светильники, монтаж и настройку освещения. Спасибо, что помогаете делать наш город ярче", — пишет мэр.