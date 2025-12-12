В Тольятти обновили въездную стелу города

В Тольятти обновлена въездная стела со стороны Жигулевска. Об этом в своем Телеграм-канале написал мэр города Илья Сухих.
"Привели в порядок стелу "Тольятти" на трассе М-5 со стороны Жигулевска. Обновили не только буквы, но и главный символ трудовой доблести города — Орден Трудового Красного Знамени, которым Тольятти был награжден в 1987 г.", — говорится в сообщении.
Также выполнен монтаж подсветки памятника Василию Татищеву. Сейчас она работает в тестовом режиме. "Впереди — финальная настройка и корректировка, чтобы все было сделано достойно.
Отдельная благодарность волжскому светотехническому заводу "Луч" за проделанную работу: предоставленные светильники, монтаж и настройку освещения. Спасибо, что помогаете делать наш город ярче", — пишет мэр.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.