В Самаре вручили ключи от квартир детям-сиротам

В четверг, 11 декабря, глава Самары Иван Носков совместно с руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павлом Олейником вручил ключи детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам. Об этом мэр города написал в своем телеграм-канале.

"Все 15 квартир, от которых сегодня получили ключи новоселы, расположены в новом жилом комплексе Куйбышевского района. В следующем году здесь начнет работу детский сад, а до 2030 года планируется завершить строительство образовательного комплекса (школа на 1200 учеников + детский сад) и поликлиники. Район молодой, динамичный, с хорошими перспективами развития. Как, собственно, и сами новоселы — все они сегодня проходят обучение в техникумах и вузах Самары и через пару лет из категории студентов перейдут в категорию молодых специалистов", - прокомментировал Иван Носков.

Глава Самары выразил уверенность, что для ребят собственное жилье станет не только крепостью, но и надежным фундаментом для создания собственной семьи.

"Отмечу, что в 2025 году квартиры в Самаре получило уже более 240 человек из числа детей-сирот. Обеспечение жильем активизировали — за 2024 год выдали ключи от 159 квартир", - заключил мэр.