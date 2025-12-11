16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вручили ключи от квартир детям-сиротам Стало известно, как самарский кампус получил название "Куйбышев" Школьницы из Самарской области отправились в МДЦ "Артек" на смену Знание.Лектор Сотруднику ПГУТИ Борису Лихтциндеру присвоено звание "Заслуженный изобретатель РФ" Армен Аракелян - о том, как самарский кампус адаптируется к новым вызовам

Общество

В Самаре вручили ключи от квартир детям-сиротам

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 11 декабря, глава Самары Иван Носков совместно с руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павлом Олейником вручил ключи детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам. Об этом мэр города написал в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Все 15 квартир, от которых сегодня получили ключи новоселы, расположены в новом жилом комплексе Куйбышевского района. В следующем году здесь начнет работу детский сад, а до 2030 года планируется завершить строительство образовательного комплекса (школа на 1200 учеников + детский сад) и поликлиники. Район молодой, динамичный, с хорошими перспективами развития. Как, собственно, и сами новоселы — все они сегодня проходят обучение в техникумах и вузах Самары и через пару лет из категории студентов перейдут в категорию молодых специалистов", - прокомментировал Иван Носков.

Глава Самары выразил уверенность, что для ребят собственное жилье станет не только крепостью, но и надежным фундаментом для создания собственной семьи. 

"Отмечу, что в 2025 году квартиры в Самаре получило уже более 240 человек из числа детей-сирот. Обеспечение жильем активизировали — за 2024 год выдали ключи от 159 квартир", - заключил мэр.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал кубка губернатора по киберспорту

Финал кубка губернатора по киберспорту

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4