В Самаре запустили бесплатный шаттл до онкодиспансера для пассажиров из Новокуйбышевска

С 8 декабря в Самаре работает новый транспортный сервис, запущенный по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Теперь пассажиры автобуса № 429 "Новокуйбышевск — Самара" могут бесплатно доехать от автостанции "Аврора" до областного онкологического диспансера на специальном шаттле.

Это решение стало ответом на обращение жителей Новокуйбышевска, которые в ходе прямой линии с главой региона высказали просьбу возобновить прямое сообщение между городом и онкодиспансером. В первые дни работы новой логистикой уже воспользовались более 50 человек.

Пассажиры из Новокуйбышевска следуют по маршруту № 429 до конечной остановки — автостанции "Аврора". Рядом с остановкой организована бесплатная пересадка на шаттл, который следует прямо до медучреждения.

Отправление шаттла синхронизировано с прибытием основных рейсов № 429. С полным расписанием рейсов можно ознакомиться в карточках.

"Основная задача межмуниципальных маршрутов — обеспечить скоростную и стабильную связь городов и районов области с крупными транспортными узлами. Сократив путь маршрута № 429, мы исключили его попадание в зону хронических заторов, что дало возможность уменьшить интервал движения с 30 до 20 минут. Сейчас, выполняя поручение губернатора, организовали удобную пересадку на специальный рейс до медучреждения",

— пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

По итогам первой недели специалисты проанализируют пассажиропоток и при необходимости оптимизируют расписание для удобства пассажиров. Информация об изменениях будет дополнительно размещена на площадках ведомства в соцсетях.

К концу года будет принято решение о параметрах постоянного продления маршрута № 429. Также с 1 января 2026 г. в Самаре запустят новый городской маршрут от "Авроры" до онкодиспансера.