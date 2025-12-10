Самарские военно-патриотические клубы стали призерами общественного проекта Приволжского федерального округа "Герои Отечества"

Военно-патриотический отдел "Щит" из Сызрани занял второе место в номинации "Лучший ВПО в населенных пунктах более 50 тыс. человек". Военно-патриотический клуб "За други своя" из Безенчукского района стал вторым в номинации "Лучший ВПО в населенных пунктах до 50 тыс. человек".

"Щит" работает в Сызрани с 1999 года. Почти за 26 лет выпускниками отделения стали около 15 тыс. человек. Воспитанники участвуют во встречах с ветеранами и действующими военнослужащими, в том числе в рамках федерального проекта "Диалоги с Героями". В 2000 г. на базе "Щита" открыт музей боевой славы "Необъявленные войны" с фондом более тысячи экспонатов: документов, фотографий, личных вещей, изданий и наград.

"Конечно такое признание — это не просто титул. Это ощутимый результат плодотворной и продуктивной работы в течении года. Данная победа означает для нас лишь движение вперед, развитие и стимул дальше воспитывать настоящих патриотов! Щит — школа мужества и чести!" — Диана Фатхулина, руководитель ВПО "Щит".

С отделением связан и подвиг Героя Российской Федерации Азиза Кудрякова. Указом Президента России от 5 февраля 2025 г. гвардии старшему лейтенанту Азизу Махсутовичу Кудрякову за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Азиз занимался в отделении "Авиация" ВПО "Щит", был лучшим курсантом и получил сертификат об окончании, подписанный военным комиссаром Самарской области.

Военно-патриотический клуб "За други своя" создан в 2014 г. в Безенчукском районе. За 11 лет его выпускниками стали 166 человек, сегодня в клубе занимается около 50 воспитанников. Одно из ключевых направлений работы — встречи молодежи с ветеранами и участниками боевых действий, а также увековечение памяти защитников Отечества. Только в 2024 г. проведено 89 таких встреч, в них приняли участие более 600 юношей и девушек. Курсанты клуба заступают на Пост № 1 в Дни воинской славы и памятные даты, участвуют в Параде Памяти 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре.

Общественный проект ПФО "Герои Отечества" реализуется с 2018 г. под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Его цель — системная поддержка защитников Отечества и участников героических событий, а также сохранение и увековечение памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга. Успех самарских клубов в проекте подтверждает высокий уровень военно-патриотической работы с молодежью в регионе.