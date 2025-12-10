В Самарской области прошел региональный патриотический форум — "Герои нашего времени"

В День Героев Отечества в Самарской области прошел Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых "Герои нашего времени". Мероприятие объединило 700 человек: школьников, студентов, участников военно-патриотических клубов и объединений. Программа форума включила церемонию награждения, панельную дискуссию и встречи с выдающимися личностями.

Региональный патриотический форум "Герои нашего времени" — это площадка, консолидирующая всех представителей сферы патриотического воспитания на территории Самарской области. Форум призван объединить усилия молодежи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.

Во время торжественной церемонии открытия Форма к участникам в видео-приветствии обратился полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров:

"Приволжский федеральный округ гордится своими Героями. 2564 Героя Советского Союза, 467 полных кавалеров Ордена Славы, 307 Героев России, из которых 92 воина получили это высокое звание за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции. Сегодня Герои — это наши друзья, соседи, коллеги. И каждый день их жизни говорит нам о том, что честь, достоинство и беззаветное служение — это и есть суть настоящего гражданина России", — сказал Игорь Комаров.

Напутственные слова участникам форума также адресовал Константин Яшин — участник специальной военной операции, начальник штаба добровольческого отряда "БАРС-6", финалист президентской программы "Время героев", генеральный директор Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "САМАРА".

"Мы все с вами патриоты и настоящие Герои. Каждый ваш проект, каждая победа в учебе или спорте — это не просто личный успех. Это вклад в общее дело, который в наши дни особенно важен. Своими действиями, своей активностью вы доказываете, что наша молодежь — сильная, а наш народ — великий", — сказал Константин Яшин.

Наиболее отличившиеся военно-патриотические объединения, наставники и активисты получили награды и благодарности. Во время церемонии были оглашены итоги общественного проекта Приволжского федерального округа "Герои Отечества" — для военно-патриотических объединений, которые получили награду из рук министра молодежной политики Самарской области Владимира Усова.

"Сегодня здесь собрались представители всех муниципалитетов и всех возрастов — от школьников до опытных наставников. Это лучшее доказательство, что патриотизм — это наш глубинный культурный код, который объединяет поколения. Именно этот внутренний стержень во все времена позволял нам защищать Отечество и сообща трудиться для его процветания", — обратился к собравшимся руководитель ведомства.

Особой частью церемонии стало вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации в рамках Всероссийской программы "Мы — граждане России!". Документы 13 юным жителям области вручили председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник губернатора Самарской области по молодежной политике Кристина Гнатюк и временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Ирина Глазунова.

"Мы чтим память героев прошлого и гордимся подвигами наших современников. Поддержка бойцов на передовой — это наш общий долг. А главная задача для тех, кто остается в тылу, — своим трудом, учебой и добрыми делами укреплять страну. Каждое ваше достижение — это вклад в нашу общую победу. Мы верим в нее, и мы ее заслуживаем", — подчеркнула Кристина Гнатюк.

Центральным событием стала панельная дискуссия "Грани патриотизма", модератором которой выступила Кристина Гнатюк. Герои спорта, науки и агропромышленного комплекса рассказали о своем понимании служения Родине. В ходе живого диалога были затронуты темы личных примеров для подражания, силы маленьких шагов, а также привлечения и возвращения кадров в муниципалитеты.

Форум прошел на площадке Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. "Наш университет формирует будущее региона и страны, воспитывая настоящих профессионалов своего дела", — отметил первый проректор ПГУТИ Алексей Салмин.

Для участников также работали интерактивные и выставочные площадки, где можно было познакомиться с военно-патриотическими объединениями нашего региона, а также пройти дисциплины Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Гости форума посетили "Классную встречу" с историком и краеведом Александром Андросовым и лекцию от Самарского университета на тему "Портрет Героя нашего времени".

Организатором форума выступило региональное отделение Движения Первых Самарской области при поддержке правительства Самарской области.