УФСИН реконструирует недострой на месте сгоревшего здания ГУВД в Самаре

УФСИН России по Самарской области планирует узаконить недострой на месте сгоревшего здания ГУВД в Самаре и провести его реконструкцию, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, недострой на ул. Куйбышева, 42 возвели в 2002 году. В соответствии с постановлением правительства Самарской области от 28.02.2025 № 67 "Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения регионального значения города Самары…" на данной территории установлены градостроительные ограничения, включая предельно допустимую высоту застройки.
С учетом этих требований УФСИН России по Самарской области собирается узаконить недострой и провести его реконструкцию в полном соответствии с действующим законодательством и утвержденными градостроительными регламентами.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.