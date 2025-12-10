УФСИН реконструирует недострой на месте сгоревшего здания ГУВД в Самаре

УФСИН России по Самарской области планирует узаконить недострой на месте сгоревшего здания ГУВД в Самаре и провести его реконструкцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, недострой на ул. Куйбышева, 42 возвели в 2002 году. В соответствии с постановлением правительства Самарской области от 28.02.2025 № 67 "Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения регионального значения города Самары…" на данной территории установлены градостроительные ограничения, включая предельно допустимую высоту застройки.

С учетом этих требований УФСИН России по Самарской области собирается узаконить недострой и провести его реконструкцию в полном соответствии с действующим законодательством и утвержденными градостроительными регламентами.