Большинство жителей Самары желают сменить обстановку на Новый год

Большинство жителей Самары (62%) хотят воспользоваться новогодними каникулами, чтобы сменить обстановку и совершить хоть небольшое, но путешествие. При этом средний бюджет на поездку составляет около 60 тыс. рублей на человека. Авито Путешествия и Авито Реклама провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать о планах на поездки по стране в начале января.

По данным опроса, 62% респондентов выразили желание сменить обстановку. Из них 13% уже выбрали локацию внутри страны для зимнего путешествия, 19% хотят уехать, но пока не начали подготовку, а 30% респондентов определяются между несколькими вариантами. Более трети (38%) опрошенных жителей России не планирует поездки на новогодних праздниках.

Самый популярный вариант среди опрошенных — отдых в санатории или спа-центре, так ответили 42% респондентов. Поездку к родственникам или друзьям — выбрали 39% респондентов. Провести время за городом или на даче собираются 34%. Горнолыжные курорты привлекают 28% респондентов.

Среди тех, кто не принял окончательного решения о поездке, наиболее значимым фактором остаётся бюджет: его отметили 57% участников опроса. На стоимость и наличие свободных билетов — 50%. На погодные условия в предполагаемом месте отдыха обращают внимание 32% респондентов.

От каких факторов зависит, состоится ли ваша поездка?

Фактор Доля ответов респондентов % Бюджет на поездку 57% Стоимость и наличие билетов 50% Погода 32% Наличие собственного транспортного средства 26% Наличие свободного жилья 14%

Главная причина путешествий в новогодние праздники — это возможность морально восстановиться, так ответили 50% опрошенных. Провести время с семьей, партнером или друзьями — выбрали 47% опрошенных. Сменить обстановку — выбрали 40% респондентов. Изучение новой локации как основную причину поездки назвали 34% респондентов. Возможность заняться активными видами спорта и избежать праздничной суеты дома — еще по 18%. Выгодное предложение как повод отправиться в поездку указали 12% опрошенных, подходящую компанию — 5%.

Самый распространённый бюджет на новогоднюю поездку — до 30 000 рублей на человека, об этом сообщили 35% участников опроса. Ещё 32% готовы потратить от 30 001 до 60 000 рублей, 16% планируют расходы в диапазоне от 60 001 до 100 000 рублей. На бюджет от 100 001 до 150 000 рублей ориентируются 0% опрошенных, от 150 001 до 250 000 рублей — 9%, более 250 000 рублей — 2%. Средний бюджет составляет 60 053 рубля.

Какой бюджет вы закладываете на поездку (на человека)?

Сумма Доля ответов респондентов % До 30 000 рублей 35% 30 001 — 60 000 рублей 32% 60 001 — 100 000 рублей 16% 100 001 — 150 000 рублей 0% 150 001 — 250 000 рублей 9% Более 250 000 рублей 2% Не закладываю бюджет 2%

На решение отправиться в поездку чаще всего влияют подходящие погодные условия, так ответили 46% респондентов. Другими значимыми факторами являются: "горящие" путевки (27%), скидки на проживание и специальные предложения на туры — по (23%). Гибкие условия отмены упомянули (20%), а скидки на авиа и ж/д билеты (19%). Возможность заранее забронировать проживание по фиксированной цене — (16%), а наличие личного транспорта отметили чуть меньше — 15% респондентов.

О выгодных предложениях для новогодних поездок люди чаще всего узнают от друзей или знакомых — об этом рассказали 44% респондентов. Самым популярным источником в интернете является реклама на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах — с ее помощью 39% респондентов находят подходящие варианты туров. Реклама на ТВ влияет на выбор 23% опрошенных, а на видеоплатформах — 15%.

"Исследование показывает, что роль рекламы в планировании путешествий растет. Более трети участников опроса находят выгодные варианты поездок именно через рекламу на площадках электронной коммерции. Наша задача — помочь брендам вовремя встретиться с заинтересованными в путешествии пользователями. За счет технологий Авито пользователи площадки видят подходящие варианты, а бизнес получает мотивированный к сделке трафик", — отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

"Путешествия на Новый год и зимние каникулы дарят особые воспоминания и задают позитивный настрой на весь год. Люди стремятся сменить обстановку, провести время с близкими или друзьями, набраться сил. Современные путешественники выбирают всё — от активного отдыха на горнолыжных курортах до прогулок по старинным городам. Это разнообразие показывает, что желание обновления и новых впечатлений остаётся важным в праздничный сезон", — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

По данным Авито Путешествий, в среднем по стране на новогодние праздники (31 декабря 2025–10 января 2026) пользователи забронировали на 17,5% больше посуточных квартир и на 57% больше загородных домов, чем в прошлом году.

Самыми популярными регионами на новогодние праздники по количеству бронирований квартир стали Московская и Ленинградская области, а также в Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край. При этом наиболее высокая динамика относительно прошлого года отмечалась в Рязанской области (в 2,4 раза), Ульяновской области (+68%), Марий Эл (+66%), Смоленской (+65,5%) и Волгоградской (+62,5%) областях.

Загородные объекты пользователи чаще бронируют в Карелии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Ярославской области и Адыгее. Положительная динамика спроса на аренду загородных объектов наблюдалась в Рязанской (в 3,8 раза), Свердловской (в 2,4 раза), Костромской (в 2,2 раза) областях, Крыму и Тульской области (в 2 раза в обоих регионах).

Из каких каналов вы узнаете о выгодных предложениях для новогоднего тура?