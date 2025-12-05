16+
Скидки до 1 767 000 рублей на проверенный транспорт с пробегом от CARCADE

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Лизинговая компания CARCADE объявляет о снижении цен на транспорт с пробегом из собственного автопарка. Специальные предложения действуют до 31 декабря 2025 года и распространяются на 181 позицию.

Скидки на подержанные автомобили и спецтехнику достигают 1 767 000 рублей, при этом покупка возможна как в лизинг, так и по договору купли-продажи. Все транспортные средства находятся в собственности компании, имеют прозрачную юридическую историю и могут быть осмотрены клиентами на стоянках CARCADE.

Так, в рамках специального предложения можно приобрести самосвал FAW J6 с колёсной формулой 8×4 за 2 730 975 рублей, GEELY Atlas Pro по цене 1 581 450 рублей, а также автогрейдер LGCE G9220 стоимостью 9 444 825 рублей.

Лизинг транспорта с пробегом доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а покупка по договору купли-продажи возможна и для физических лиц. Весь подержанный транспорт доступен без ожидания, так как находится в собственном автопарке CARCADE. В наличии: легковые модели Exeed, JAC, OMODA, самосвалы FAW, Shacman и другие популярные марки, включая транспорт европейских производителей. Специалисты CARCADE оперативно предложат оптимальные условия приобретения, учитывая индивидуальные потребности клиента и специфику бизнеса.

Полный перечень доступных автомобилей и спецтехники можно найти на сайте компании.

