Лизинг автомобилей HAVAL с применением скидки до 350 тыс. рублей для клиентов CARCADE в рамках программы "HAVAL Leasing"

Лизинговая компания CARCADE сообщает об обновлении специальной программы финансирования автомобилей HAVAL. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года.

В рамках совместной программы клиенты CARCADE смогут приобрести кроссоверы HAVAL Jolion, DARGO, M6, F7, а также другие востребованные модели бренда с использованием корпоративной скидки, достигающей 350 тыс. рублей. Выгода по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга.

Так, например, кроссовер HAVAL H7 2025 г. в. в комплектации Premium 4WD станет дешевле на 189 950 рублей; модель JOLION 2025 г. в. в модификации Tech Plus 4WD — на 142 450 рублей; а выгода на рамный внедорожник H9 2024 г. в. в комплектации Premium достигнет 349 950 рублей. Подробности предложения и полную матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.