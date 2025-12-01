Авито: в Самаре удвоился спрос на обогреватели

В ноябре на Авито продажи обогревателей выросли вдвое - жители Самары активно готовятся к зиме. При этом наибольшим спросом пользуются новые модели (68% продаж). Об этом сообщили аналитики платформы, которые выяснили, какие обогреватели предпочитают самарцы и как изменились цены на подобные товары.

В основном на площадке покупают электрические обогреватели (19% продаж). Они просты в использовании, быстро разогреваются и отлично подходят как для дополнительного, так и для основного обогрева помещений. За последний месяц их продажи выросли на 86%. В среднем новые модели покупали за 13 тыс. рублей.

Также активно покупают инфракрасные обогреватели (7% продаж). Они отличаются тем, что нагревают поверхности и людей направленно, не тратя лишнюю энергию на воздух. Их продажи выросли на 67%, а средняя цена составила 4 тыс. рублей.

Тройку лидеров замыкают газовые обогреватели (6% продаж). Их обычно используют на верандах и террасах или в больших хорошо вентилируемых помещениях. Этот вариант больше подходит для дач, кафе и производств. Продажи таких моделей за месяц увеличились на 49% - в среднем они стоили 17 тыс. рублей.

На четвертом месте - тепловентиляторы (4% продаж). Их точечно применяют для быстрого обогрева небольших комнат или офисов, например, ставя у рабочего места. Тепловентиляторы стали покупать чаще на 58%, покупателям они обходились в среднем в 14 тыс. рублей.

За ними идут кварцевые обогреватели (3% продаж). Их чаще всего используют в помещениях с повышенной влажностью, потому что они лучше всего защищены от подобных условий. Продажи таких обогревателей выросли на 58%, их покупали в среднем за 2 тыс. рублей в новом состоянии.

Далее следуют масляные обогреватели (3% продаж). Они подходят для обогрева жилых и офисных помещений и пользуются популярностью за счет невысокой цены. Такие модели стоили в среднем 2 тыс. рублей, а их продажи за месяц выросли на 48%.