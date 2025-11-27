Рассказывает "КонсультантПлюс": можно ли снизить неустойку и проценты за пользование коммерческим кредитом?

Что такое коммерческий кредит и его правовая природа, всегда ли можно снизить неустойку и проценты за пользование денежными средствами? Правовые нюансы разбирает специалист "КонсультантПлюс".

Исполнитель обязался помочь Заказчику с переездом. Согласно договору, расчет цены услуги зависит от срока платежа: базовая цена — цена услуги при самом раннем сроке оплаты, прописанном в договоре; далее цена по отношению к базовой увеличивается в следующем порядке: на 2% при оплате в течение 20 календарных дней после самого раннего срока платежа и на 5% при оплате в течение периода, который начинается по истечении этих 20 дней.

Услуги были оказаны на сумму 535 780 рублей. Но оплачены они были частично с опозданием, и цена выросла на 5% — на 14 789 рублей.

В договоре также были условия: о неустойке в размере 1% в день и о коммерческом кредите — 0,5% от суммы просроченного платежа в день.

После провальной попытки урегулировать спор мирным путём, Исполнитель пошел в суд за взысканием основного долга в размере 14 789 рублей, неустойки — 168 120 руб. и процентов за пользование коммерческим кредитом — 69 267,65 руб.

Заказчик заявил о несоразмерности санкций последствиям нарушения. Суд первой инстанции проникся и уменьшил неустойку и проценты по коммерческому кредиту до 0,1% в день, взыскав пени в сумме 16 816 руб., проценты за кредит — 13 853, 53 руб.

Исполнитель был категорически не согласен, но в апелляционной инстанции поддержки не встретил.

Не сдался. Пошёл с кассационной жалобой выше, и не зря!

Суд третьей инстанции со ссылкой на позиции высших судов указал, что должнику недостаточно заявить об уменьшении неустойки, он должен доказать наличие оснований для ее снижения. А суд, снижая размер неустойки, должен обосновать исключительность рассматриваемого им случая. Однако суды этого не сделали. При таких обстоятельствах снижение размера подлежащей взысканию неустойки произведено судом произвольно, что недопустимо.

Также из содержания главы 42 ГК РФ следует, что коммерческий кредит по своей правовой природе является не санкцией по отношению к должнику, а одним из видов займа. Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том числе суммами аванса), являются платой за пользование денежными средствами. Проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, по своей природе отличаются от процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, представленными в качестве коммерческого кредита.

Следовательно, к снижению процентов за пользование установленным договором коммерческим кредитом не применимы ни ст. 333 ГК РФ, устанавливающая снижение меры ответственности за нарушение договорного обязательства, ни иные статьи ГК РФ об основаниях освобождения от ответственности.

Дело направлено на пересмотр.

Снижение неустойки должно быть хорошо обосновано, а проценты по коммерческому кредиту, вообще, снижению не подлежат.

Цена вопроса: 168 120 руб. неустойки, 69 267,65 руб. процентов по коммерческому кредиту.

