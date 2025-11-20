Высокие темпы внедрения Программы долгосрочных сбережений отметили на открытии 7-го этапа всероссийской эстафеты "Мои финансы" в Самаре

В Самарской области активно реализуется Программа долгосрочных сбережений (ПДС), старт которой был дан в прошлом году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2025 году работа по популяризации программы продолжается и показывает значительные результаты.

По данным на октябрь 2025 года, с момента запуска программы более 190 тысяч жителей Самарской области уже заключили договоры по ПДС. Общий объём взносов достиг 10 миллиардов рублей, что свидетельствует о растущем доверии граждан к новому финансовому инструменту и эффективности проводимой информационной работы.

Важной площадкой для продвижения ПДС стал VII этап всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы". В рамках церемонии открытия работали четыре тематические секции, одна из которых была посвящена финансовым инструментам для населения.

Ольга Собещанская, заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов, пояснила: "Название седьмого этапа эстафеты — "Рациональное потребление" — отражает суть современной финансовой культуры. Это не просто навык зарабатывать, а комплексное умение: осознанно тратить, выстраивать систему сбережений и использовать инструменты для роста капитала. Яркий пример такого инструмента — Программа долгосрочных сбережений. Она дает возможность не только сохранить накопления, но и увеличить их благодаря государственной поддержке".

Спикером секции выступил Алексей Денисов, вице‑президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

"В Самарской области более 6,5% населения участвуют в Программе долгосрочных сбережений, а суммарный объём личных взносов в Программу уже превысил 10 млрд рублей. ПДС — не просто инструмент формирования сбережений на любые жизненные цели. Это практический механизм, который наглядно демонстрирует, что финансовая грамотность действительно работает. Она побуждает людей следить за актуальными новациями, использовать налоговые льготы и максимально эффективно задействовать государственную помощь в виде софинансирования", — отметил он.