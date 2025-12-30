ВТБ: россияне стали оставлять более щедрые чаевые

В этом году средний чек чаевых вырос почти на 9% и составил 421 руб., подсчитали аналитики сервиса ВТБ.Чаевые+. При этом россияне стали чуть реже оставлять чаевые, зато их размер вырос.

Рестораны по-прежнему с большим отрывом лидируют по количеству оставляемых чаевых — на них приходится около 85%. Остальную долю рынка занимают кафе, бары, кофейни, отели, салоны красоты, турагентства и др. индустрии. В ресторанах, кафе и барах россияне стали оставлять чаевые на 9% реже, чем в прошлом году. При этом средний чек вознаграждений там вырос в среднем на 15%, 9% и 7% соответственно. В ресторанах он составил 472 руб., в кафе — 233 руб., в барах — 353 руб. В среднем это около 12% от размера чека.

Аналитики ВТБ.Чаевые+ также отметили появление новых неочевидных сфер, где клиенты стали оставлять чаевые: операторам в колл-центрах, монтажникам в службах установки интернета, менеджерам в салонах связи и почтовых отделениях, служащим в отелях (не только горничным, но и консьержам, белбоям), продавцам в различных точках продаж — например, в магазинах одежды и дорогих продуктов. Оборот чаевых в таких проектах невелик, но в этом году таких проектов в сфере услуг, кто решил подключить сервисы чаевых, стало заметно больше, отмечает руководитель сервиса ВТБ.Чаевые+ Алексей Русаков.

"Сервисы чаевых вышли за рамки самих чаевых, и служат способом забронировать услугу, сделать предзаказ, оплатить счет полностью или вразбивку, использовать баллы в программе лояльности, оставить отзыв на работу сотрудника или всего заведения и т. д. Поэтому расширяется и круг компаний, которые предлагают оставить отзыв и чаевые через специальные сервисы. А поведение клиентов, которые оставляют чаевые в достаточно неожиданных случаях, показывает тренд на открытость и благодарность", — говорит руководитель сервиса ВТБ.Чаевые+ Алексей Русаков.