16+
В Самаре снизились цены на ноутбуки известных брендов

29 ДЕКАБРЯ
В Самаре подешевели ноутбуки популярных брендов - как в ресейле, так и новая техника. В Авито подвели предварительные итоги года на рынке ноутбуков и выявили бренды с наиболее интересной динамикой в цене.

В ресейле в Самаре заметнее всего подешевели ноутбуки Sony - на 28%, до 5 тыс. рублей. Также на 23% дешевле стали устройства HUAWEI - их в среднем покупали за 27 тыс. рублей. Подешевели и ноутбуки DELL - на 22%. Они в среднем обходились пользователям в 14 тыс. рублей.

Средние цены на новые ноутбуки в этом году в сравнении с прошлым заметнее всего снизились у бренда Acer - на 24%, до 31 тыс. рублей. На 8% подешевели ноутбуки HUAWEI. В новом состоянии они обходились в среднем в 40 тыс. рублей. На третьем месте - ноутбуки HONOR. Они стали дешевле также на 8%, их средняя стоимость составила также 40 тыс. рублей. Из популярных брендов цены выросли на ноутбуки Lenovo - они стали дороже на 6%.

Лидерами роста продаж 2025 года стали ноутбуки HUAWEI - их за этот период стали покупать на 19% чаще. Также на 13% выросли продажи ноутбуков HONOR. Тройку лидеров по росту проданных моделей замыкает MSI - их за год стали покупать чаще на 12%.

"На Авито продаются преимущественно ноутбуки "с рук" - на ресейл приходится 83% продаж. Что касается брендов, пользователи чаще всего покупают ноутбуки Apple - на них пришлось 18% продаж. Также в тройке лидеров - ASUS и Lenovo с долями по 18% и 13% соответственно. Топ-5 замыкают Acer и HP", - отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.

