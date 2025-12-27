Эксперт рассказал про эмоциональный банкинг

Детали раскрыл директор дивизиона корпоративного бизнеса и глобальных рынков ОТП Банка Валерий Коростелев.
Банковский бизнес в России сегодня существует в высококонкурентной среде, где почти достигнут предел в части привлечения уникальных финансовых преимуществ. Но, считают эксперты, клиент выбирает не только умом, но и эмоциями. И работа в данном направлении также может давать результат.
"Нужно искать новые способы привлечь и удержать клиента. Скажем, эмоциональный банкинг. И это не только про возможность узнать что-то новое, разнообразить культурный досуг, но и про позитивное впечатление от классно работающих сервисов, про простоту решений и прозрачность работы, про надежность, про интересные фишки, которые может предложить банк", — считает Валерий Коростелев.
Также эксперт уверен, что современное мобильное приложение, которое есть у всех банков, и уже не является фишкой, и работает бесшовно и безупречно, необходимо подкреплять позитивным цепляющим элементом.
Валерий Коростелев приводит забавный пример, которым пользуется ОТП Банк — это пиксельная лягушка, которая выскакивает на экран по средам, каждый раз, когда заходишь в мобильное приложение банка или обновляешь экран. "У самых молодых клиентов банка она вызывает искренний восторг", — резюмирует Валерий Коростелев.
По мнению эксперта, культура, искусство, технологичные и оригинальные решения, которые заставляют человека улыбнуться и сказать: "Вау, ничего себе" — вот такие вещи запоминаются, сближают банки с клиентом.
