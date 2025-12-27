16+
Эксперт рассказал про эмоциональный банкинг Эксперт рассказал, как язык культуры помогает в бизнесе ВТБ раскрыл операционный доход за 11 месяцев 2025 года на уровне 1 трлн рублей НОВИКОМ открыл кредитную линию Группе компаний "Доброфлот" ВТБ рассказал про популярные схемы мошенников на Новый год

Банки Финансы

Эксперт рассказал про эмоциональный банкинг

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Детали раскрыл директор дивизиона корпоративного бизнеса и глобальных рынков ОТП Банка Валерий Коростелев.

Банковский бизнес в России сегодня существует в высококонкурентной среде, где почти достигнут предел в части привлечения уникальных финансовых преимуществ. Но, считают эксперты, клиент выбирает не только умом, но и эмоциями. И работа в данном направлении также может давать результат.

"Нужно искать новые способы привлечь и удержать клиента. Скажем, эмоциональный банкинг. И это не только про возможность узнать что-то новое, разнообразить культурный досуг, но и про позитивное впечатление от классно работающих сервисов, про простоту решений и прозрачность работы, про надежность, про интересные фишки, которые может предложить банк", — считает Валерий Коростелев.

Также эксперт уверен, что современное мобильное приложение, которое есть у всех банков, и уже не является фишкой, и работает бесшовно и безупречно, необходимо подкреплять позитивным цепляющим элементом.

Валерий Коростелев приводит забавный пример, которым пользуется ОТП Банк — это пиксельная лягушка, которая выскакивает на экран по средам, каждый раз, когда заходишь в мобильное приложение банка или обновляешь экран. "У самых молодых клиентов банка она вызывает искренний восторг", — резюмирует Валерий Коростелев.

По мнению эксперта, культура, искусство, технологичные и оригинальные решения, которые заставляют человека улыбнуться и сказать: "Вау, ничего себе" — вот такие вещи запоминаются, сближают банки с клиентом.

