16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На AI Journey Сбер представил нового ИИ-агента для процессной аналитики В центре Тольятти открылся флагманский офис ВТБ Счет для ИП: как предпринимателю упростить контроль за финансовыми обязательствами Сбер переизобрёл банкомат: два экрана, ИИ-помощник ГигаЧат и здоровье НОВИКОМ поддержал разработку и создание импортозамещающей криогенной арматуры для судостроения

Банки Финансы

В центре Тольятти открылся флагманский офис ВТБ

ТОЛЬЯТТИ. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ открыл в Тольятти новый технологичный офис в Центральном районе по адресу: ул. Ленинградская, 68В. Отделение заменило точки продаж на ул. Жилина и ул. Голосова. Модернизация сети проводится в связи с ростом числа клиентов и внедрением новых стандартов обслуживания.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Новый офис расположен в шаговой доступности от ключевых объектов: городской Думы, Центрального парка, Дворца культуры "Тольятти" и крупных торговых центров. Площадь отделения превышает 1000 кв. м. Здесь представлен полный спектр услуг для частных и корпоративных клиентов, включая обслуживание клиентов уровня "Привилегия". В офисе можно выпустить дебетовые и кредитные карты, открыть вклад, оформить заявку на потребительский кредит, ипотеку, автокредит, подключиться к программе долгосрочных сбережений и "Семейному банку". Специалисты помогут настроить цифровые сервисы и проконсультируют по финансовым вопросам. Предпринимателям доступен весь спектр продуктов и сервисов для ведения бизнеса.

В отделении организованы удобные зоны обслуживания с мягкой мебелью, конфиденциальные вопросы можно обсудить в переговорных комнатах. Все операции сотрудники проводят на ноутбуках, подтвердить их можно в приложении ВТБ Онлайн. Снять и внести наличные, оплатить услуги и провести другие платежи можно с помощью шести банкоматов с круглосуточным доступом.

Отделение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:00 и в воскресенье с 10:00 до 15:00 для частных клиентов, а также с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 — для корпоративных. Для удобства посетителей предусмотрены парковка, бесплатный Wi-Fi и кофе-поинт.

"Модернизация и развитие офисной сети входит в число ключевых задач банка на сегодня. Офисы ВТБ нового формата — удобные, современные и технологичные. Я рад, что мы открыли первое такое отделение в Тольятти в удобном для горожан месте. Оно значительно больше офисов, которые ранее обслуживали жителей района, а за счет удобной локации — рядом с деловым центром и городским парком — сможет принять еще больше тольяттинцев. Уверен, что офис в современном обновлённый формате будет еще более востребован, так как здесь есть все, что нужно клиентам — комфорт, скорость, профессиональные консультации", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка Максим Папков.

В сеть ВТБ в Самарской области входят 32 отделения. Помимо модернизации и расширения офисной сети, ВТБ активно развивает доставку банковских продуктов: сегодня выездной сервис доступен жителям более 230 населенных пунктов региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30