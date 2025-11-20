В центре Тольятти открылся флагманский офис ВТБ

ВТБ открыл в Тольятти новый технологичный офис в Центральном районе по адресу: ул. Ленинградская, 68В. Отделение заменило точки продаж на ул. Жилина и ул. Голосова. Модернизация сети проводится в связи с ростом числа клиентов и внедрением новых стандартов обслуживания.

Новый офис расположен в шаговой доступности от ключевых объектов: городской Думы, Центрального парка, Дворца культуры "Тольятти" и крупных торговых центров. Площадь отделения превышает 1000 кв. м. Здесь представлен полный спектр услуг для частных и корпоративных клиентов, включая обслуживание клиентов уровня "Привилегия". В офисе можно выпустить дебетовые и кредитные карты, открыть вклад, оформить заявку на потребительский кредит, ипотеку, автокредит, подключиться к программе долгосрочных сбережений и "Семейному банку". Специалисты помогут настроить цифровые сервисы и проконсультируют по финансовым вопросам. Предпринимателям доступен весь спектр продуктов и сервисов для ведения бизнеса.

В отделении организованы удобные зоны обслуживания с мягкой мебелью, конфиденциальные вопросы можно обсудить в переговорных комнатах. Все операции сотрудники проводят на ноутбуках, подтвердить их можно в приложении ВТБ Онлайн. Снять и внести наличные, оплатить услуги и провести другие платежи можно с помощью шести банкоматов с круглосуточным доступом.

Отделение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:00 и в воскресенье с 10:00 до 15:00 для частных клиентов, а также с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 — для корпоративных. Для удобства посетителей предусмотрены парковка, бесплатный Wi-Fi и кофе-поинт.

"Модернизация и развитие офисной сети входит в число ключевых задач банка на сегодня. Офисы ВТБ нового формата — удобные, современные и технологичные. Я рад, что мы открыли первое такое отделение в Тольятти в удобном для горожан месте. Оно значительно больше офисов, которые ранее обслуживали жителей района, а за счет удобной локации — рядом с деловым центром и городским парком — сможет принять еще больше тольяттинцев. Уверен, что офис в современном обновлённый формате будет еще более востребован, так как здесь есть все, что нужно клиентам — комфорт, скорость, профессиональные консультации", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент банка Максим Папков.

В сеть ВТБ в Самарской области входят 32 отделения. Помимо модернизации и расширения офисной сети, ВТБ активно развивает доставку банковских продуктов: сегодня выездной сервис доступен жителям более 230 населенных пунктов региона.