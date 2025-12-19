Андрей Залиш: Объем выдач автокредитов в 2025 году может снизиться на 24%

Андрей Залиш, начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка, озвучил ключевые прогнозы для рынка автокредитования в рамках ежегодного мероприятия ОТП Банка Trend Watching 2025. Эксперт отметил, что в 2025 году объем выданных автокредитов может снизиться на 24%, составив 1,73 трлн рублей по сравнению с 2,29 трлн в 2024 году.

Как пояснил Андрей Залиш, на протяжении 2025 года действовали регуляторные ограничения, направленные на сдерживание динамики роста автокредитования, ключевая ставка сохранялась на относительно высоком уровне. "Действующие ограничения со стороны регулятора усилились: помимо уже существующих надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ограничения ПСК, ЦБ в 2025 году ввел макропруденциальные лимиты по автокредитам, фактически ограничив банки в выдаче автокредитов заемщикам с высокими показателями долговой нагрузки", — отметил эксперт.

По словам спикера, прямое влияние на объемы выдач автокредитов оказал и сам автомобильный рынок: по итогам 2025 года продажи новых автомобилей могут сократиться до 1,32 млн штук, что на 16% ниже показателей прошлого года (1,57 млн в 2024 году). При этом перепродажи автомобилей с пробегом могут показать небольшой рост: +4% к 2024 году и достичь 6,26 млн штук.

Андрей Залиш также подчеркнул, что С 1 января 2026 года вводится обязательное подтверждение дохода заемщиков при рассмотрении заявок на автокредиты. "Вероятнее всего, данная мера окажет на рынок автокредитования самое существенное влияние и может привести к снижению объемов выдач автокредитов на величину от 20 до 50%, в зависимости от степени готовности и возможности заемщиков подтверждать доходы" — оценил он.

На фоне текущих вызовов Андрей Залиш также спрогнозировал рост популярности альтернативных методов финансирования, таких как лизинг для физических лиц и долгосрочную аренду/подписку.

В завершение выступления эксперт поделился результатами по портрету клиента автокредитования ОТП Банка в 2025 году: