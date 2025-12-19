16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Андрей Залиш: Объем выдач автокредитов в 2025 году может снизиться на 24% Россельхозбанк выпустил новое мобильное приложение для пользователей iOS Детская "Карта жителя" региона помогает экономить на проезде в транспорте Россияне заключили со СберНПФ 6,5 млн договоров ПДС ВТБ: в половине случаев обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам

Банки Финансы

Андрей Залиш: Объем выдач автокредитов в 2025 году может снизиться на 24%

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Андрей Залиш, начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка, озвучил ключевые прогнозы для рынка автокредитования в рамках ежегодного мероприятия ОТП Банка Trend Watching 2025. Эксперт отметил, что в 2025 году объем выданных автокредитов может снизиться на 24%, составив 1,73 трлн рублей по сравнению с 2,29 трлн в 2024 году.

Как пояснил Андрей Залиш, на протяжении 2025 года действовали регуляторные ограничения, направленные на сдерживание динамики роста автокредитования, ключевая ставка сохранялась на относительно высоком уровне. "Действующие ограничения со стороны регулятора усилились: помимо уже существующих надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ограничения ПСК, ЦБ в 2025 году ввел макропруденциальные лимиты по автокредитам, фактически ограничив банки в выдаче автокредитов заемщикам с высокими показателями долговой нагрузки", — отметил эксперт.

По словам спикера, прямое влияние на объемы выдач автокредитов оказал и сам автомобильный рынок: по итогам 2025 года продажи новых автомобилей могут сократиться до 1,32 млн штук, что на 16% ниже показателей прошлого года (1,57 млн в 2024 году). При этом перепродажи автомобилей с пробегом могут показать небольшой рост: +4% к 2024 году и достичь 6,26 млн штук.

Андрей Залиш также подчеркнул, что С 1 января 2026 года вводится обязательное подтверждение дохода заемщиков при рассмотрении заявок на автокредиты. "Вероятнее всего, данная мера окажет на рынок автокредитования самое существенное влияние и может привести к снижению объемов выдач автокредитов на величину от 20 до 50%, в зависимости от степени готовности и возможности заемщиков подтверждать доходы" — оценил он.

На фоне текущих вызовов Андрей Залиш также спрогнозировал рост популярности альтернативных методов финансирования, таких как лизинг для физических лиц и долгосрочную аренду/подписку.

В завершение выступления эксперт поделился результатами по портрету клиента автокредитования ОТП Банка в 2025 году:

  • 61% (ранее 68%) кредитов оформляют мужчины.
  • 52% заемщиков — женаты/замужем.
  • Средняя стоимость автомобиля, приобретаемого в кредит, составляет 1,75 млн рублей (ранее 2 млн рублей).
  • Средний размер кредита — 1,3 млн рублей (ранее 1,5 млн рублей).
  • Самые популярные автомобили, приобретаемые в кредит: LADA Granta (1 место), Lada Vesta (2 место), KIA Rio (3 место).
  • Самый дорогой автомобиль, приобретенный в кредит, — Land Rover Range Rover за 23,1 млн рублей; самый дешевый — LADA 2112 (2006 года выпуска) за 115 000 рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4