Авито: россияне в 2025 году стали более рациональны в расходах

Эксперты Авито Услуг выявили четыре ключевых тренда на потребительском рынке России в уходящем году. В целом можно сказать, что россияне стали отдавать предпочтение гибкому планированию бюджета при сохранении качества жизни и больше инвестировать в себя.

2025 год стал годом микроинвестиций на рынке услуг. Вместо комплексных проектов под ключ россияне перешли к точечным решениям: не ремонт всей квартиры, а одной комнаты; не новая профессия с нуля, а переквалификация на смежную специальность; не масштабная свадьба, а камерное событие.

Тренд 1: Дробление вместо масштаба — от ремонта до досуга

Россияне перестали массово делать ремонт под ключ. Вместо одного подрядчика на всю квартиру — бригада электриков сегодня, маляры через месяц, сборщики мебели, когда появились деньги. Такой подход позволил распределить расходы во времени и сохранить контроль над бюджетом.

Спрос на точечные ремонтные работы вырос на 16–17% (кладка, электромонтаж, малярные работы, поклейка обоев). Параллельно укрепился интерес к индивидуальному жилищному строительству на фоне деурбанизации и высоких ипотечных ставок — владельцы домов активно благоустраивали участки. Спрос на устройство водоемов, бассейнов и фонтанов вырос на 32%, на монтаж ограждений и навесов — на 16%.

В городах были популярны практичные решения: квартиры с предчистовой отделкой и базовые ремонтные услуги (сантехнические работы, электромонтаж, сборка мебели). Рост долгосрочной аренды (+12%) подстегнул инвестиции арендодателей в ремонт объектов.

Аренда вместо покупки

Логика "дробления" распространилась и на досуг. Свадьбы стали камерными, дни рождения — домашними, а развлечения — арендованными. Спрос на организацию небольших событий (дни рождения, годовщины, мини-свадьбы) вырос более чем в 14 раз, прокат оборудования — почти в 10 раз, полную организацию событий — в 5,8 раза.

Вместо одного дорогого мероприятия — несколько небольших, но персонализированных. Вместо покупки техники — аренда на выходные. Летом россияне активно брали в аренду сапборды (+8%) и велосипеды (+14%), а аренда игровых приставок выросла на 34% — гейминг оставался популярным, но люди предпочли не покупать дорогостоящее оборудование.

Были востребованы мастер-классы по актёрскому мастерству, рукоделию и кулинарии — форматы, где можно получить новый опыт без больших вложений.

Тренд 2: Переквалификация как ответ на выгорание

В 2025 году россияне массово переучивались на электриков, штукатуров и мастеров маникюра. Спрос на переподготовку в рабочих и сервисных специальностях с января по август вырос более чем в 2 раза — рекорд за последние годы.

Число желающих стать штукатурами-малярами выросло в 4 раза, плотниками — в 2,5 раза, электриками — в 2 раза. Интерес к программам подготовки слесарей увеличился на 57%, столярному делу — на 40%, квалификации сантехника — на 6%.

Параллельно бум пережила индустрия красоты. Обучение ногтевому сервису выросло в 3 раза, парикмахерскому делу — в 2 раза, ламинированию ресниц — в 2,4 раза. Подготовка визажистов стала популярнее на 82%, бровистов — на 54%. Для многих это стало не хобби, а альтернативной карьерой с гибким графиком.

Кулинарные направления показали сопоставимую динамику: кондитерские курсы стали востребованнее в 3,5 раза, интерес к поварскому делу вырос на 96%.

При этом востребованы были не только практичные специальности. Вырос интерес к творческим практикам: обучение дизайну и рисованию — +30%, спорту и танцам — +27%, курсы в сфере красоты и здоровья — +17%, музыка и театр — +12%. Курсы по IT и бизнесу стали популярнее на 62%, программы профессиональной подготовки — на 55%.

Тренд 3: Инвестиция в себя — красота как система

Забота о физическом и эмоциональном состоянии превратилась в системную практику. За два года число салонов красоты выросло на 16%, частных мастеров — на 28%, посещаемость и средний чек — на 14%.

По данным Авито Красоты (раздел внутри Авито Услуг), в первой половине 2025 года был особенно высок спрос на макияж (+79%), маникюр и педикюр (+56%), парикмахерские услуги (+43%) и уход за бровями и ресницами (+36%). Клиенты выбирали мастеров по портфолио и отзывам, записывались через цифровые сервисы. Главными критериями стали удобство, доверие и персонализация.

Поддержал тренд интерес к здоровому образу жизни: спрос на фитнес и йогу вырос на 20% в первом полугодии, на курсы красоты и здоровья — на 17%.

Тренд 4: Малый бизнес освоил онлайн — рост через маркетплейсы и аутсорсинг

Малый и средний бизнес активно осваивал интернет-продвижение. Особенно заметен рост в городах до 250 тыс. человек — там предприниматели компенсировали ограниченные ресурсы за счёт внешней экспертизы.

Спрос на специалистов в IT, дизайне и маркетинге в первом полугодии вырос в 2,6 раза в городах до 100 тыс. жителей и более чем в 6 раз — в городах от 100 до 250 тыс. Бизнес активно заказывал продвижение в соцсетях (рост почти в 3 раза), графический дизайн (в 3,5 раза) и маркетинг в целом (более чем в 2 раза). Особенно востребовано было продвижение на маркетплейсах, сервисах объявлений и картах — +90%.

В городах до 250 тыс. человек резко вырос спрос на ведение профилей под ключ (в 5 раз), SEO-продвижение и продвижение на маркетплейсах (почти в 5 раз), разработку чат-ботов (+32%).

Параллельно усилился запрос на юридическую и финансовую поддержку. Спрос на комплексное юридическое сопровождение вырос на 91% в городах от 100 до 250 тыс. человек и на 39% — в меньших. Составление бизнес-планов стало популярнее на 21–46%. Бухгалтерский аутсорсинг тоже вырос: +68% в средних городах, +17% — в малых.

Предприниматели выстроили полный цикл взаимодействия с клиентом — от визуала и онлайн-присутствия до юридической и финансовой базы, подключая внешние ресурсы вместо найма штатных сотрудников.

Что дальше: прогноз на 2026 год

Эксперты ожидают, что тренд на точечные инвестиции сохранится в 2026 году. Рынок услуг будет расти за счет микротранзакций: вместо одного крупного заказа — десять мелких, но регулярных. Это меняет бизнес-модели исполнителей: побеждает тот, кто готов работать с небольшими проектами и быстро адаптироваться под запрос клиента.

Параллельно продолжится рост переквалификации — особенно в специальностях, где результат виден быстро. А малый бизнес в регионах будет активнее осваивать онлайн-каналы, превращая локальные услуги в масштабируемые проекты.