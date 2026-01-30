16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области отремонтируют более 100 км дорог и 11 мостов по нацпроекту В Самарской области решат проблему с пробками из большегрузов у Новосемейкино В 2026 году на южной окраине Самары запустят строительство дорожных развязок Определен топ-5 уникальных объектов дорожного нацпроекта в Самарской области В регионе в 2025 г. обновлено более 50 км дорог опорной сети в рамках нацпроекта

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области отремонтируют более 100 км дорог и 11 мостов по нацпроекту

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области определен комплексный план дорожных работ на 2026 год. Основные усилия будут направлены на приведение в нормативное состояние более 100 км автомобильных дорог и ремонт мостовых сооружений в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Программа сформирована с учетом обращений граждан и поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и затронет как крупные городские агломерации, так и отдаленные территории.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения. Перечень объектов формировался на основе комплекса критериев, среди которых — интенсивность движения транспортных потоков, актуальное состояние дорожного полотна и обращения жителей. На основании этой оценки в план, в частности, включены подъезды к селу Лопатино в Волжском районе общей протяженностью 5,3 км.

"Это долгожданная новость для всех жителей села Лопатино. Состояние дорожного покрытия на въездах давно требовало капитального ремонта. Теперь ждём начала работ и качественного результата, который обеспечит безопасность на этом маршруте, в том числе для школьного автобуса и рейсовых междугородних перевозок", — прокомментировала депутат Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Лариса Кудряшова.

Особое внимание будет уделено дорогам, которые служат единственными подъездами к населенным пунктам. По поручению главы региона в план включен капитальный ремонт трассы к селу Захаркино Сергиевского района и других аналогичных объектов.

Параллельно с дорожным ремонтом продолжится развитие интеллектуальной транспортной системы региона. В 2026 году планируется модернизировать 36 контроллеров светофорных объектов и установить 169 дополнительных детекторов транспорта на региональных дорогах и улицах Самары и Тольятти для повышения безопасности дорожного движения и эффективного управления транспортными потоками.

"План дорожных работ на 2026 год является частью системного подхода к развитию транспортного комплекса. Он включает как стратегические проекты для развития транспортной инфраструктуры агломераций, так и приоритетные объекты, направленные на обеспечение транспортной связности и безопасности движения в сельских населённых пунктах. Реализация этого плана направлена на достижение стратегических целей развития региона и нацелена на долгосрочный результат", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Также в 2026 году продолжится плановое обновление парка общественного транспорта в рамках государственной поддержки. Это позволит повысить комфорт и надёжность перевозок для жителей региона.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утвержденная программа направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1