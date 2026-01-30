В Самарской области отремонтируют более 100 км дорог и 11 мостов по нацпроекту

В Самарской области определен комплексный план дорожных работ на 2026 год. Основные усилия будут направлены на приведение в нормативное состояние более 100 км автомобильных дорог и ремонт мостовых сооружений в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Программа сформирована с учетом обращений граждан и поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и затронет как крупные городские агломерации, так и отдаленные территории.

В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения. Перечень объектов формировался на основе комплекса критериев, среди которых — интенсивность движения транспортных потоков, актуальное состояние дорожного полотна и обращения жителей. На основании этой оценки в план, в частности, включены подъезды к селу Лопатино в Волжском районе общей протяженностью 5,3 км.

"Это долгожданная новость для всех жителей села Лопатино. Состояние дорожного покрытия на въездах давно требовало капитального ремонта. Теперь ждём начала работ и качественного результата, который обеспечит безопасность на этом маршруте, в том числе для школьного автобуса и рейсовых междугородних перевозок", — прокомментировала депутат Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Лариса Кудряшова.

Особое внимание будет уделено дорогам, которые служат единственными подъездами к населенным пунктам. По поручению главы региона в план включен капитальный ремонт трассы к селу Захаркино Сергиевского района и других аналогичных объектов.

Параллельно с дорожным ремонтом продолжится развитие интеллектуальной транспортной системы региона. В 2026 году планируется модернизировать 36 контроллеров светофорных объектов и установить 169 дополнительных детекторов транспорта на региональных дорогах и улицах Самары и Тольятти для повышения безопасности дорожного движения и эффективного управления транспортными потоками.

"План дорожных работ на 2026 год является частью системного подхода к развитию транспортного комплекса. Он включает как стратегические проекты для развития транспортной инфраструктуры агломераций, так и приоритетные объекты, направленные на обеспечение транспортной связности и безопасности движения в сельских населённых пунктах. Реализация этого плана направлена на достижение стратегических целей развития региона и нацелена на долгосрочный результат", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Также в 2026 году продолжится плановое обновление парка общественного транспорта в рамках государственной поддержки. Это позволит повысить комфорт и надёжность перевозок для жителей региона.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утвержденная программа направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона.