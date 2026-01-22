16+
В Самарской области решат проблему с пробками из большегрузов у Новосемейкино

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители пожаловались врио заместителя губернатора Самарской области Александру Фетисову на ситуацию с дорогой у Новосемейкино. Здесь нередко образовываются большие пробки из большегрузов.

Фото: предоставлено очевидцем

Как писали сами жители ранее в соцсетях, в 2022 г. при строительстве склада обещали сделать отдельную дорогу от трассы М-5. Но дорогу не сделали, и фуры едут по дороге, которая ведет в поселок. В итоге один из местных жителей пришел на прием к Александру Фетисову.

"Артур Арутюнович из Новосемейкино пришел с проблемой, которая беспокоит многих жителей поселка. Большегрузы, приезжающие в крупный логистический центр, паркуются на обочине и не только, создавая серьезные проблемы для безопасности дорожного движения, да и вообще большие неудобства для людей. Так быть не должно", - написал Александр Фетисов в соцсетях.

Врио замгубернатора говорит: обсудили с жителями варианты решения проблемы и приняли решение о планировке и устройстве дополнительной санкционированной парковки для грузовиков.

"Кроме того, в самое ближайшее время здесь будут установлены камеры фиксации нарушений, а компания-инвестор сделает дорогу-примыкание к федеральной трассе. Таким образом, проблема Новосемейкино уйдет в прошлое", - поделился новостями Александр Фетисов.

