Дорожное строительство Транспорт и связь

В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 г. в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области приведут в нормативное состояние 11 км дорог, ведущих к научным и образовательным центрам региона. Ремонт повысит транспортную доступность ключевых НИИ и безопасность дорожного движения на подъездных путях для тысяч специалистов и учащихся.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Работы охватят два ключевых объекта в Самаре. На Московском шоссе (от ул. Мичурина до пр. Кирова) будет отремонтирован участок протяженностью 9,2 км. Обновление верхнего слоя покрытия, замена люков и бортового камня обеспечат комфортный подъезд к СамГМУ.

"На базе Клиник медуниверситета проводятся важные исследования мирового уровня, включая разработку лекарств для онкобольных без химиотерапии. Многие наши сотрудники ежедневно добираются на работу по Московскому шоссе. Мы с нетерпением ждем ремонта этой магистрали, включая подъезд к Клиникам СамГМУ по Карла Маркса и академика И. Б. Солдатова. Ровное и качественное покрытие — это вопрос не только комфорта, но и безопасности для тех, кто ежедневно занимается спасением жизней", — отметил Игорь Давыдкин, проректор по научной работе Самарского государственного медицинского университета.

Также будет приведена в нормативное состояние ул. Лукачева на участке от ул. Маломосковской до ул. Ново-Садовой протяженностью 1,27 км. Ремонт этого участка улучшит транспортную доступность для исследовательского кластера Самарского университета им. С. П. Королева.

Работа по обновлению дорожной инфраструктуры в регионе ведется в регионе последовательно. Ранее в рамках нацпроектов уже были отремонтированы участки дорог, ведущие к к Институту инновационного развития СамГМУ и Институту проблем управления сложными системами РАН.

Также с 2020 по 2024 г. в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 18 участков дорог, ведущих к 15 объектам науки в Самаре и Тольятти, включая подъезды к Самарскому НИИСХ им. Н. М. Тулайкова и Самарскому научному центру РАН, (Институт экологии Волжского бассейна).

