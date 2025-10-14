В Самарской области завершен капремонт трассы, ведущей к Муранскому бору

В Шигонском районе Самарской области завершился капитальный ремонт региональной трассы, ведущей к одной из ключевых природных достопримечательностей региона - Муранскому бору. Дорогу "Сызрань - Шигоны" - Волжский Утес - турбаза "Солнечный Мыс" протяженностью 3,3 км привели в нормативное состояние по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Муранский бор - это заповедный реликтовый лес на берегу Усинского залива, известный вековыми соснами и дубами. Рядом расположен памятник природы регионального значения "Муранские брусничники" - гривистый рельеф с старовозрастными сосновыми лесами, который служит местом обитания для видов, занесенных в Красную книгу Самарской области.

Отремонтированная дорога служит основным туристическим маршрутом к многочисленным турбазам и санаториям. А часть трассы протяженностью 1,8 км пересекает с. Муранка, в котором проживает более 1 тыс. жителей. По разные стороны дороги расположены важные социальные объекты: школа, детский сад, аптека, почтовое отделение и поликлиника.

Благодаря капитальному ремонту обновлено асфальтобетонное покрытие дороги и отремонтирована водопропускная труба нестандартных габаритов. Для обеспечения безопасного дорожного движения вдоль автомобильной дороги в селе построены тротуары с пешеходным ограждением, установлено уличное освещение и обустроены искусственные дорожные неровности.

"Дорогу после ремонта просто не узнать. Исчезли рытвины и ямы, появилось ровное покрытие, тротуары и освещение. Теперь возвращаться с автобусной остановки вечером безопасно. Мы очень рады, что привели в порядок и мост через реку Муранку. А такие меры, как "лежачий полицейский" и четкая разметка, особенно важны летом, когда поток туристов возрастает. Жители очень довольны", - рассказала жительница с. Муранка Юлия Потапова.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, находится на особом контроле губернатора Вячеслава Федорищева. Благодаря нацпроекту в регионе обновляются дороги к важным социальным объектам, сельским населенным пунктам, туристическим достопримечательностям. Так, в 2025 г. по нацпроекту отремонтируют 40 км дорог регионального значения, ведущих к туристическим объектам, а общее количество отремонтированных региональных и муниципальных трасс превысит 230 км.