16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В районе Южного города построят многоуровневую развязку: карта Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта Загородная часть магистрали "Центральной" готова на 95% Минтранс проиграл суд о колеях на Московском шоссе Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области завершен капремонт трассы, ведущей к Муранскому бору

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Шигонском районе Самарской области завершился капитальный ремонт региональной трассы, ведущей к одной из ключевых природных достопримечательностей региона - Муранскому бору. Дорогу "Сызрань - Шигоны" - Волжский Утес - турбаза "Солнечный Мыс" протяженностью 3,3 км привели в нормативное состояние по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Муранский бор - это заповедный реликтовый лес на берегу Усинского залива, известный вековыми соснами и дубами. Рядом расположен памятник природы регионального значения "Муранские брусничники" - гривистый рельеф с старовозрастными сосновыми лесами, который служит местом обитания для видов, занесенных в Красную книгу Самарской области.

Отремонтированная дорога служит основным туристическим маршрутом к многочисленным турбазам и санаториям. А часть трассы протяженностью 1,8 км пересекает с. Муранка, в котором проживает более 1 тыс. жителей. По разные стороны дороги расположены важные социальные объекты: школа, детский сад, аптека, почтовое отделение и поликлиника.

Благодаря капитальному ремонту обновлено асфальтобетонное покрытие дороги и отремонтирована водопропускная труба нестандартных габаритов. Для обеспечения безопасного дорожного движения вдоль автомобильной дороги в селе построены тротуары с пешеходным ограждением, установлено уличное освещение и обустроены искусственные дорожные неровности.

"Дорогу после ремонта просто не узнать. Исчезли рытвины и ямы, появилось ровное покрытие, тротуары и освещение. Теперь возвращаться с автобусной остановки вечером безопасно. Мы очень рады, что привели в порядок и мост через реку Муранку. А такие меры, как "лежачий полицейский" и четкая разметка, особенно важны летом, когда поток туристов возрастает. Жители очень довольны", - рассказала жительница с. Муранка Юлия Потапова.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, находится на особом контроле губернатора Вячеслава Федорищева. Благодаря нацпроекту в регионе обновляются дороги к важным социальным объектам, сельским населенным пунктам, туристическим достопримечательностям. Так, в 2025 г. по нацпроекту отремонтируют 40 км дорог регионального значения, ведущих к туристическим объектам, а общее количество отремонтированных региональных и муниципальных трасс превысит 230 км.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2