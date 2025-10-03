В Самаре хотят соединить улицы Авроры и Мичурина

Благоустройство, строительство новых дорог, развитие набережной. Эти и другие мероприятия обозначили приоритетными для модернизации Октябрьского района Самары при разработке Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, которая сейчас проходит общественные обсуждения.

"Октябрьский район — один из центральных и наиболее развитых в Самаре с высоким уровнем социальной и культурной инфраструктуры. Рельеф преимущественно равнинный, с элементами овражно-балочной системы, характерной для прибрежной зоны Волги", — отметили авторы стратегии.

Тем не менее, в документе они обозначили планы по модернизации инфраструктуры. Речь, в частности, идет о строительстве новых дорог, а именно:

магистрали Центральной (проспект Карла Маркса);

участка ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой с дальнейшим продолжением через Постников Овраг до ул. Липецкой;

участка ул. Мичурина от ул. Ерошевского до ул. Аврора;

ул. Липецкой от ул. Лейтенанта Шмидта до Северо-Восточной магистрали;

ул. Луначарского до Северо-Восточной магистрали.

Прописано в стратегии и развитие набережной. Планируется ее поэтапное продление и благоустройство в границах новой жилой застройки, с обеспечением транспортной и пешеходной связности с окружающими территориями.

Относительно благоустройства района в стратегии обозначено проведение следующих мероприятий:

развитие дворовой инфраструктуры: обустройство современных детских игровых зон и малых спортивных комплексов, парковок, элементов ландшафтного озеленения;

благоустройство Загородного парка (эскизы);

благоустройство скверов Солнечный, Авроры, Гагарина, Черновский, Леснуха;

обустройство аллеи архитекторов и проектировщиков от ул. Невской до ул. Первомайской (эскизы);

благоустройство пешеходных спусков к Волге и к пляжу на ул. Советской Армии.

Также в числе приоритетных направлений развития района:

обустройство специализированных зон для выгула и содержания домашних животных;

развитие доступной пешеходной зоны до социальных объектов;

строительство многофункционального учреждения культурно-досугового назначения

строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса на территории района

строительство многофункционального молодёжного центра

оптимизация использования объектов незавершенного строительства посредством принятия решений о завершении, адаптивной функции либо сносе с учетом градостроительной целесообразности и интересов муниципального развития района (пр. Карла Маркса, ул. Советской Армии, ул. Никола Панова, ул. Врубеля, ул. Волжская/ул. Кольцевая, ул. Советской Армии, ул. Революционная, ул. Мичурина, ул. Ново-Садовая, ул. Авроры, Пятая просека, Вторая просека)

комплексное обустройство территорий индивидуальной жилой застройки, включающее строительство внутриквартальных дорог и создание безопасных игровых зон для детей;

комплексное развитие территории в границах ул. Революционной, Дыбенко, Авроры, Гагарина, Советской Армии, Московского шоссе, Гастелло, Ново-Садовой, Санфировой, Гастелло, Центральной и пр. Карла Маркса с обязательным размещением социальных объектов и соблюдением нормативных показателей по парковочным местам.

Общественные обсуждения стратегии продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.