Минтранс проиграл суд о колеях на Московском шоссе

Дорожное строительство Транспорт и связь

Минтранс проиграл суд о колеях на Московском шоссе

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска регионального минтранса против ООО "ДСК ТрансСтрой" (бывший "Самаратрансстрой"). Предметом разбирательства были колеи на Московском шоссе в Самаре.

Фото: ЕЩЕ Самара / Youtube.com

Речь идет об участке от проспекта Кирова до выезда из города. Компания проводила реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако уже через несколько лет на ней образовались достаточно глубокие колеи.

ООО "ДСК Трансстрой" принадлежит депутату Самарской губернской думы Андрею Мурзову. Генеральным директором является Сергей Сурков. Компания - самарская, и жителям она была известна как "Самарастрансстрой". Переименование произошло в феврале 2025 года. Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста, сейчас в работе - магистраль Центральная. Также компания отремонтировала немало региональных трасс по заказу минтранса: всего насчитывается 98 госконтрактов на сумму 55 млрд рублей. В 2025 году "ДСК Трансстрой" выиграл контракты на строительство дублера Московского шоссе в Самаре и капремонт Обводного шоссе в Тольятти.

В 2022 году минтранс подал в суд на подрядчика, потребовав обязать его отремонтировать дорогу за свой счет. По делу провели экспертизу. Как указано в материалах суда, результаты были в кон ответчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем", а из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки). По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.

Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что тот вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.

В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Затем она подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа, и он постановил направить дело на новое рассмотрение и провести повторную экспертизу.

И вот в начале октября арбитраж вынес новое решение по делу:

"Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в удовлетворении исковых требований отказать".

Судя по всему, именно результаты последней экспертизы стали основанием для отказа минтрансу. Однако они пока не опубликованы.

Между тем, участок Московского шоссе уже отремонтировали, что обошлось региональному бюджету в 1,2 млрд рублей. Подрядчиком выступало АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН", строившее платную трассу "Обход Тольятти".

Как пояснял глава регионального правительства Михаил Смирнов, решение о ремонте было вызвано необходимостью ускорить приведения Московского шоссе в нормативное состояние. В рамках судебного процесса с "Самаратрансстроя" планировалось взыскать стоимость гарантийного ремонта дороги. Вероятно, чтобы достичь это цели, минтранс будет обжаловать решение арбитража.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

