Минтранс проиграл суд о колеях на Московском шоссе

Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска регионального минтранса против ООО "ДСК ТрансСтрой" (бывший "Самаратрансстрой"). Предметом разбирательства были колеи на Московском шоссе в Самаре.

Речь идет об участке от проспекта Кирова до выезда из города. Компания проводила реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако уже через несколько лет на ней образовались достаточно глубокие колеи.

В 2022 году минтранс подал в суд на подрядчика, потребовав обязать его отремонтировать дорогу за свой счет. По делу провели экспертизу. Как указано в материалах суда, результаты были в кон ответчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем", а из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки). По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.

Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что тот вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.

В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Затем она подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа, и он постановил направить дело на новое рассмотрение и провести повторную экспертизу.

И вот в начале октября арбитраж вынес новое решение по делу:

"Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области в удовлетворении исковых требований отказать".

Судя по всему, именно результаты последней экспертизы стали основанием для отказа минтрансу. Однако они пока не опубликованы.

Между тем, участок Московского шоссе уже отремонтировали, что обошлось региональному бюджету в 1,2 млрд рублей. Подрядчиком выступало АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН", строившее платную трассу "Обход Тольятти".

Как пояснял глава регионального правительства Михаил Смирнов, решение о ремонте было вызвано необходимостью ускорить приведения Московского шоссе в нормативное состояние. В рамках судебного процесса с "Самаратрансстроя" планировалось взыскать стоимость гарантийного ремонта дороги. Вероятно, чтобы достичь это цели, минтранс будет обжаловать решение арбитража.