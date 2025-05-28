Контракт на 4 млрд: Обводное шоссе в Тольятти отремонтирует компания депутата губдумы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключило контракт с ООО "ДСК Трансстрой" на 4,09 млрд рублей. Компания проведет капитальный ремонт Обводного шоссе в Тольятти.

ООО "ДСК Трансстрой" принадлежит депутату Самарской губернской думы Андрею Мурзову. Генеральным директором является Сергей Сурков. Компания — самарская, и жителям она была известна как "Самарастрансстрой" (переименование произошло в феврале 2025 года). Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. В работе — магистраль Центральная. Также компания отремонтировала немало региональных трасс по заказу минтранса: всего насчитывается 98 госконтрактов на сумму 55 млрд рублей. Однако ведомство уже несколько лет судится с подрядчиком из-за качества ремонта Московского шоссе.

Также "ДСК Трансстрой" брала подряды от муниципалитетов Самарской области, управления автомобильных дорог Ульяновской области, подразделений Росавтодора. Компания выполняла ремонтные и строительные работы на таких федеральных трассах, как Р-214 (Казань — Буинск — Ульяновск), М-7 "Волга" (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа), а также занималась содержанием М-5 "Урал", Р-229 (Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград).

На торгах по капремонту Обводного шоссе в Тольятти у "ДСК Трансстрой" были конкуренты. Один из них — ООО "Мостовик" — пытался оспорить результаты торгов, но обе жалобы ФАС признала необоснованными. Претензии касались правомочности отклонения заявки компании. Представители минтранса объяснили, что основанием для этого стало отсутствие доказательств опыта подрядчика — "Мостовик" предоставил не те документы, что требовались.

Рассмотрение жалоб несколько затянуло процедуру заключения контракта. Но судя по данным на сайте госзакупок, соглашение между минтрансом и "ДСК Трансстрой" уже заключено. Компания может приступать к работам.

Подрядчику предстоит привести в порядок 11,6 км четырехполосной дороги. Применяться будет щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Срок выполнения работ — до 1 декабря 2027 года.

В графике указано, что в 2025 г. компания будет проводить подготовительные работы. На 2026 г. запланирован ремонт дороги и моста через оросительный канал, а также обустройство дождевой канализации и освещения. В 2027 г. подрядчик продолжит приводить в порядок проезжую часть, устанавливать фонари и ливневки.