16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Контракт на 4 млрд: Обводное шоссе в Тольятти отремонтирует компания депутата губдумы В Волжском районе закрывается на капремонт мост через реку Черную В 2025 году по нацпроекту отремонтируют дорогу к Муранскому бору На ремонт 10 километров Красноглинского шоссе выделили 400 млн рублей В Самаре реконструкцию ул. Мичурина до Ботсада увяжут с продлением ул. Авроры

Дорожное строительство Транспорт и связь

Контракт на 4 млрд: Обводное шоссе в Тольятти отремонтирует компания депутата губдумы

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 115
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключило контракт с ООО "ДСК Трансстрой" на 4,09 млрд рублей. Компания проведет капитальный ремонт Обводного шоссе в Тольятти.

Фото: Юлия Зиганшина

ООО "ДСК Трансстрой" принадлежит депутату Самарской губернской думы Андрею Мурзову. Генеральным директором является Сергей Сурков. Компания — самарская, и жителям она была известна как "Самарастрансстрой" (переименование произошло в феврале 2025 года). Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста. В работе — магистраль Центральная. Также компания отремонтировала немало региональных трасс по заказу минтранса: всего насчитывается 98 госконтрактов на сумму 55 млрд рублей. Однако ведомство уже несколько лет судится с подрядчиком из-за качества ремонта Московского шоссе.

Также "ДСК Трансстрой" брала подряды от муниципалитетов Самарской области, управления автомобильных дорог Ульяновской области, подразделений Росавтодора. Компания выполняла ремонтные и строительные работы на таких федеральных трассах, как Р-214 (Казань — Буинск — Ульяновск), М-7 "Волга" (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа), а также занималась содержанием М-5 "Урал", Р-229 (Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград).

На торгах по капремонту Обводного шоссе в Тольятти у "ДСК Трансстрой" были конкуренты. Один из них — ООО "Мостовик" — пытался оспорить результаты торгов, но обе жалобы ФАС признала необоснованными. Претензии касались правомочности отклонения заявки компании. Представители минтранса объяснили, что основанием для этого стало отсутствие доказательств опыта подрядчика — "Мостовик" предоставил не те документы, что требовались.

Рассмотрение жалоб несколько затянуло процедуру заключения контракта. Но судя по данным на сайте госзакупок, соглашение между минтрансом и "ДСК Трансстрой" уже заключено. Компания может приступать к работам.

Подрядчику предстоит привести в порядок 11,6 км четырехполосной дороги. Применяться будет щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Срок выполнения работ — до 1 декабря 2027 года.

В графике указано, что в 2025 г. компания будет проводить подготовительные работы. На 2026 г. запланирован ремонт дороги и моста через оросительный канал, а также обустройство дождевой канализации и освещения. В 2027 г. подрядчик продолжит приводить в порядок проезжую часть, устанавливать фонари и ливневки.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1