В Самарской области отремонтируют дороги, ведущие к местам рождения Героев Советского Союза

В Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 г. отремонтируют дороги, ведущие к местам рождения Героев Советского Союза.
Так, в Большеглушицком районе капитально отремонтируют подъезд к с. Большая Глушица, в котором родился Герой Советского Союза Владимир Фокин. Во время войны Фокин был наводчиком орудия 1178-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 60-й армии Центрального фронта.
В 1943 г. расчет Фокина переправился через Днепр в районе с. Страхолесье Чернобыльского района Киевской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на западном берегу. На второй день боев он подбил немецкий танк, был два раза ранен и погиб, прикрывая отход своих товарищей. Звание Героя Советского Союза ему присудили посмертно.
На подъезде к селу героя и частично в самом селе на участке протяженностью 1,4 км проведут уширение дороги, заменят изношенное дорожное полотно, а также построят тротуары и установят опоры освещения на ул. Советской. Также в составе дороги отремонтируют мост через реку Глушичка. Работы активно ведутся, в ближайшие дни дорожники приступят к укладке нижнего слоя дорожного полотна.
В Хворостянском и Пестравском районах ведется ремонт 18 км дороги Осинки — Хворостянка — Чагра — Марьевка. Дорога ведет к с. Марьевка, в котором родился гвардии старший лейтенант Иван Пеньков. В Великую Отечественную войну он командовал взводом 53-й гвардейской танковой бригады.
За "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм" Иван Пеньков удостоен звания Героя Советского Союза и получил орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". В рамках ремонта дороги к селу героя заменят водопропускные трубы, уложат дорожное полотно, а также обеспечат дорогу современными средствами безопасности дорожного движения.
В Волжском районе в с. Подъем-Михайловка отремонтируют дорогу по улице Сухова, названной в честь родившегося в селе Героя Советского Союза Ивана Сухова. Генерал-лейтенант Иван Сухов удостоен высокого звания за умелое командование механизированным корпусом, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм. В рамках капремонта участке региональной трассы протяженностью 4 км, расположенного в Подъем-Михайловке, проведут устройство нового дорожного полотна, построят тротуары, установят опоры освещения, нанесут дорожную разметку.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?