В Самарской области отремонтируют дороги, ведущие к местам рождения Героев Советского Союза

В Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 г. отремонтируют дороги, ведущие к местам рождения Героев Советского Союза.

Так, в Большеглушицком районе капитально отремонтируют подъезд к с. Большая Глушица, в котором родился Герой Советского Союза Владимир Фокин. Во время войны Фокин был наводчиком орудия 1178-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 60-й армии Центрального фронта.

В 1943 г. расчет Фокина переправился через Днепр в районе с. Страхолесье Чернобыльского района Киевской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на западном берегу. На второй день боев он подбил немецкий танк, был два раза ранен и погиб, прикрывая отход своих товарищей. Звание Героя Советского Союза ему присудили посмертно.

На подъезде к селу героя и частично в самом селе на участке протяженностью 1,4 км проведут уширение дороги, заменят изношенное дорожное полотно, а также построят тротуары и установят опоры освещения на ул. Советской. Также в составе дороги отремонтируют мост через реку Глушичка. Работы активно ведутся, в ближайшие дни дорожники приступят к укладке нижнего слоя дорожного полотна.

В Хворостянском и Пестравском районах ведется ремонт 18 км дороги Осинки — Хворостянка — Чагра — Марьевка. Дорога ведет к с. Марьевка, в котором родился гвардии старший лейтенант Иван Пеньков. В Великую Отечественную войну он командовал взводом 53-й гвардейской танковой бригады.

За "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм" Иван Пеньков удостоен звания Героя Советского Союза и получил орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". В рамках ремонта дороги к селу героя заменят водопропускные трубы, уложат дорожное полотно, а также обеспечат дорогу современными средствами безопасности дорожного движения.

В Волжском районе в с. Подъем-Михайловка отремонтируют дорогу по улице Сухова, названной в честь родившегося в селе Героя Советского Союза Ивана Сухова. Генерал-лейтенант Иван Сухов удостоен высокого звания за умелое командование механизированным корпусом, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм. В рамках капремонта участке региональной трассы протяженностью 4 км, расположенного в Подъем-Михайловке, проведут устройство нового дорожного полотна, построят тротуары, установят опоры освещения, нанесут дорожную разметку.