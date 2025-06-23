16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На капремонт ул. Дачной в Самаре выделили 183 млн рублей В Похвистневском районе по нацпроекту завершается капремонт региональной трассы Похвистнево — Клявлино В Хворостянском районе по нацпроекту отремонтируют школьный маршрут Самарскую область обязали вернуть в бюджет РФ 3,2 млрд рублей за трассу "Обход Тольятти" В Самаре построят семь новых дорог

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области отремонтируют дороги, ведущие к местам рождения Героев Советского Союза

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 г. отремонтируют дороги, ведущие к местам рождения Героев Советского Союза.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Так, в Большеглушицком районе капитально отремонтируют подъезд к с. Большая Глушица, в котором родился Герой Советского Союза Владимир Фокин. Во время войны Фокин был наводчиком орудия 1178-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 60-й армии Центрального фронта.

В 1943 г. расчет Фокина переправился через Днепр в районе с. Страхолесье Чернобыльского района Киевской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на западном берегу. На второй день боев он подбил немецкий танк, был два раза ранен и погиб, прикрывая отход своих товарищей. Звание Героя Советского Союза ему присудили посмертно.  

На подъезде к селу героя и частично в самом селе на участке протяженностью 1,4 км проведут уширение дороги, заменят изношенное дорожное полотно, а также построят тротуары и установят опоры освещения на ул. Советской. Также в составе дороги отремонтируют мост через реку Глушичка.  Работы активно ведутся, в ближайшие дни дорожники приступят к укладке нижнего слоя дорожного полотна.

В Хворостянском и Пестравском районах ведется ремонт 18 км дороги Осинки — Хворостянка — Чагра — Марьевка. Дорога ведет к с. Марьевка, в котором родился гвардии старший лейтенант Иван Пеньков. В Великую Отечественную войну он командовал взводом 53-й гвардейской танковой бригады.

За "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм" Иван Пеньков удостоен звания Героя Советского Союза и получил орден Ленина и медаль "Золотая Звезда". В рамках ремонта дороги к селу героя заменят водопропускные трубы, уложат дорожное полотно, а также обеспечат дорогу современными средствами безопасности дорожного движения.

В Волжском районе в с. Подъем-Михайловка отремонтируют дорогу по улице Сухова, названной в честь родившегося в селе Героя Советского Союза Ивана Сухова. Генерал-лейтенант Иван Сухов удостоен высокого звания за умелое командование механизированным корпусом, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом мужество и героизм. В рамках капремонта участке региональной трассы протяженностью 4 км, расположенного в Подъем-Михайловке, проведут устройство нового дорожного полотна, построят тротуары, установят опоры освещения, нанесут дорожную разметку. 

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6