16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области отремонтируют региональные трассы и мосты, ведущие к особо охраняемым природным территориям Жители Красноярского района оценили качество ремонта региональной трассы "Урал" - Светлый Ключ На капремонт ул. Дачной в Самаре выделили 183 млн рублей В Похвистневском районе по нацпроекту завершается капремонт региональной трассы Похвистнево — Клявлино В Хворостянском районе по нацпроекту отремонтируют школьный маршрут

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области отремонтируют региональные трассы и мосты, ведущие к особо охраняемым природным территориям

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году отремонтируют дороги и мосты к особо охраняемым природным территориям, в том числе к национальным паркам.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Одним из самых знаковых объектов нацпроекта 2025 года является автодорога "Сызрань — Шигоны" — Волжский Утес — турбаза "Солнечный Мыс", которая ведет к заповедным местам Шигонского района — Муранскому бору, Муранским брусничникам и Муранским озерам. Дорогу капитально ремонтируют на участке протяженностью 3,29 км, проходящем по селу Муранка.

В Похвистневском районе завершается ремонт участка дороги Похвистнево-Клявлино, которая проходит вблизи Ятманских широколиственных лесов, похвистневских дубрав и горы Копейка. Также на автодороге отремонтируют два моста — через реки Тергалу и Сок. Мост через Сок располагается в Камышлинском районе и входит в маршрут движения к сероводородному источнику камышлинская "Мацеста" в селе Камышла, а также к кленово-ясменниковой дубраве.

В Красноярском районе досрочно завершен ремонт дороги "Урал" — Светлый Ключ протяженностью 7,4 км, которая проходит вблизи рукотворного памятника Генковские полосы, созданного русским ученым Нестором Генко. Полосы считаются уникальными посадками как по форме, так и по их пространственному размещению. Также рядом с природным объектом ведется ремонт моста через ручей на автодороге "Урал" — Муханово.

В Волжском районе на трассе Волжский — Курумоч — "Урал", ведущей к Цареву Кургану, капитально ремонтируют мост через реку Курумка. А в Елховском районе приведут к нормативу мост через реку Кондурчу на трассе Елховка — Никитинка, которая ведет к Зелёной горе, горе Лысой и роднику Мордвинский.

Общая протяженность отремонтированных в 2025 году дорог, ведущих к природным объектам в Самарской области, составит порядка 30 км. Также к нормативу будет приведено 5 мостовых сооружений.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6