В Самарской области отремонтируют региональные трассы и мосты, ведущие к особо охраняемым природным территориям

В Самарской области благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году отремонтируют дороги и мосты к особо охраняемым природным территориям, в том числе к национальным паркам.

Одним из самых знаковых объектов нацпроекта 2025 года является автодорога "Сызрань — Шигоны" — Волжский Утес — турбаза "Солнечный Мыс", которая ведет к заповедным местам Шигонского района — Муранскому бору, Муранским брусничникам и Муранским озерам. Дорогу капитально ремонтируют на участке протяженностью 3,29 км, проходящем по селу Муранка.

В Похвистневском районе завершается ремонт участка дороги Похвистнево-Клявлино, которая проходит вблизи Ятманских широколиственных лесов, похвистневских дубрав и горы Копейка. Также на автодороге отремонтируют два моста — через реки Тергалу и Сок. Мост через Сок располагается в Камышлинском районе и входит в маршрут движения к сероводородному источнику камышлинская "Мацеста" в селе Камышла, а также к кленово-ясменниковой дубраве.

В Красноярском районе досрочно завершен ремонт дороги "Урал" — Светлый Ключ протяженностью 7,4 км, которая проходит вблизи рукотворного памятника Генковские полосы, созданного русским ученым Нестором Генко. Полосы считаются уникальными посадками как по форме, так и по их пространственному размещению. Также рядом с природным объектом ведется ремонт моста через ручей на автодороге "Урал" — Муханово.

В Волжском районе на трассе Волжский — Курумоч — "Урал", ведущей к Цареву Кургану, капитально ремонтируют мост через реку Курумка. А в Елховском районе приведут к нормативу мост через реку Кондурчу на трассе Елховка — Никитинка, которая ведет к Зелёной горе, горе Лысой и роднику Мордвинский.

Общая протяженность отремонтированных в 2025 году дорог, ведущих к природным объектам в Самарской области, составит порядка 30 км. Также к нормативу будет приведено 5 мостовых сооружений.