В Самаре до конца июля отремонтируют участок Волжского шоссе

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует Волжское шоссе на участке от Красноглинского шоссе до ул. Демократической.