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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре до конца июля отремонтируют участок Волжского шоссе

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует Волжское шоссе на участке от Красноглинского шоссе до ул. Демократической.

Начальная цена контракта — 234,59 млн рублей. Победителя торгов определят после 5 июня, он должен будет отремонтировать четырехполосный участок длиной 4,8 км до 1 августа текущего года.

Напомним, ранее минтранс направил 258 млн рублей на ремонт ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой). Победителем торгов стало АО "Дорожно-строительная компания "Автобан". Компания должна завершить работы на этом участке до 1 августа.

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Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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