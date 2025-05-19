В Самаре до конца июля отремонтируют участок Волжского шоссе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует Волжское шоссе на участке от Красноглинского шоссе до ул. Демократической.
Начальная цена контракта — 234,59 млн рублей. Победителя торгов определят после 5 июня, он должен будет отремонтировать четырехполосный участок длиной 4,8 км до 1 августа текущего года.
Напомним, ранее минтранс направил 258 млн рублей на ремонт ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой). Победителем торгов стало АО "Дорожно-строительная компания "Автобан". Компания должна завершить работы на этом участке до 1 августа.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?